Вибухи на Хмельниччині, Європарламент відкриє офіс в Києві: хронологія 637 дня війни

Окупанти не припиняють вести марні наступальні дії на фронті, проте ЗСУ відважно протистоять ворогу. Наші військові вибивають окупантів, щоб відвоювати наші землі.

Яка ситуація в Україні на фронті та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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