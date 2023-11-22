Вибухи на Хмельниччині, Європарламент відкриє офіс в Києві: хронологія 637 дня війни
Окупанти не припиняють вести марні наступальні дії на фронті, проте ЗСУ відважно протистоять ворогу. Наші військові вибивають окупантів, щоб відвоювати наші землі.
Яка ситуація в Україні на фронті та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також ЗСУ помстились за атаку по 128 бригаді, День Гідності та Свободи: хронологія 636 дня війни
Європарламент відкриє у Києві свій офіс. Він посилить підтримку українського парламенту на шляху до ЄС. Присутність парламенту в Києві забезпечить "регулярне інформування комітетів Європарламенту про поточні проблеми і процеси" не тільки в Україні, а й у "країнах Східного партнерства", Хмельницьку область атакували ворожу "Шахеди". У регіоні пролунали вибухи. У ОВА заявили, що працювала ППО. Вдосвіта перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін заявив, що: У Білому домі заявили, що Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності для війни в Україні. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що є ознаки того, що Тегеран може розглядати можливість такого постачання Кремлю. Адже Іран вже демонстрував міністру оборони Росії Шойгу під час його візиту до Тегерана у вересні 2023 року: У США наголосили, що це порушило резолюцію ООН щодо Ірану.
Європарламент відкриє у Києві свій офіс
– пояснили журналісти.
Вибухи в Хмельницькій області
Іран може готуватися передати Росії балістичні ракети
Європарламент відкриє у Києві свій офіс. Він посилить підтримку українського парламенту на шляху до ЄС.
Присутність парламенту в Києві забезпечить "регулярне інформування комітетів Європарламенту про поточні проблеми і процеси" не тільки в Україні, а й у "країнах Східного партнерства",
Хмельницьку область атакували ворожу "Шахеди". У регіоні пролунали вибухи. У ОВА заявили, що працювала ППО.
Вдосвіта перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін заявив, що:
У Білому домі заявили, що Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності для війни в Україні. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що є ознаки того, що Тегеран може розглядати можливість такого постачання Кремлю.
Адже Іран вже демонстрував міністру оборони Росії Шойгу під час його візиту до Тегерана у вересні 2023 року:
У США наголосили, що це порушило резолюцію ООН щодо Ірану.