У Хмельницькому пролунали вибухи під час атаки БпЛА: пошкоджені будинки, виникла пожежа

У ніч проти 9 листопада в Хмельницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Російські військові атакували місто реактивними безпілотниками.

Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Обстріл Хмельницького дронами стався 9 листопада: що відомо?

Повітряну тривогу у Хмельницькій області, а саме у Хмельницькому районі, оголосили о 00:06, одразу на початку доби 9 листопада. В українському небі літали у цей час реактивні та інших видів безпілотники російської армії.

Близько 00:38 стало відомо про вибухи у регіоні, зокрема їх чули у самому Хмельницькому. Про загрозу для міста якраз попереджали Повітряні сили.

На момент публікації інформації про наслідки не було. Атака дронів по Україні триває.

Оновлення на 01:30. Унаслідок атаки є пошкодження приватних житлових будинків, виникла пожежа. Інформації про потерпілих немає, як повідомили в ОВА.

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Додамо, що ворог ввечері 8 листопада завдав удару по енергетичній інфраструктурі Білоцерківської громади на Київщині. Через це в населених пунктах можливі перебої з електропостачанням і позапланові зміни графіків відключень.