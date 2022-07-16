У Кам’янському ЗСУ збили ворожу ракету над промисловою зоною: постраждав чоловік

На Дніпропетровщині дуже напружена доба – ворог обстрілює обласний центр та населені пункти регіону. На жаль, не минулося без жертв та поранених.

Іноді люди страждають навіть від уламків ворожих ракет, які збивають наші захисники. Зокрема такий випадок трапився у Кам'янському.

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У Кам'янському від уламків ракети постраждав чоловік

У Кам’янському наразі все відносно спокійно, якщо не враховувати той факт, що вчора наші військові збили ворожу ракету над промисловою зоною міста. Минулося без руйнувань, проте одна людина постраждала від уламків. Поранений чоловік перебуває в лікарні, його стан стабільний.

Ворог атакував Дніпро та область

Ввечері 15 лютого росіяни пустили 6 ракет по Дніпру. 4 з них вдалося збити силам ППО. За уточненою інформацією, в результаті цього обстрілу загинуло 3 людини, 16 поранено.

На ранок російська армія накрила вогнем Нікопольський район. Пошкоджені 12 п'ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Одна жінка поранена та перебуває у лікарні.

У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. На щастя, минулося без постраждалих.

До слова, минулої доби ворог завдав масованих ракетних, артилерійських та мінометних ударів по Україні. Окрім Дніпра, є загиблі у Чугуєві, а також на Сумщині та на Донеччині.

Напередодні у Кременчуці показали уламок ракети, яку сили ППО збили під час атаки Дніпра.

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