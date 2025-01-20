Казань перебувала під масованою атакою, у місті закрили аеропорт: яскраві відео очевидців

Російська Казань зазнала атаки безпілотників. У місті лунали вибухи, зокрема біля вертолітного заводу. Місцеві жителі діляться разючими кадрами "бавовни".

Станом на ранок у Казані не стихають вибухи. Місто перебуває під масованою атакою БпЛА, передає 24 Канал.

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Центральна Росія зазнала масованої атаки

Ще уночі там пролунала серія вибухів після яких сталася низка пожежа у районі авіаційних заводів.

У місцевих пабликах пишуть, що є прильоти у районі Казанського авіаційного заводу ім. С.П. Горбунова, а також АТ "КАПО-Композит" – підприємства, що входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації, що спеціалізується на виробництві композитних матеріалів для авіаційної промисловості.

Зверніть увагу! Казанський авіаційний завод імені С.П.Горбунова – одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості Росії, засноване в 1932 році в місті Казані. Він виготовляє і ремонтує стратегічні ракетоносці Ту-160 і дальні бомбардувальники Ту-22М3М/Ту-22М3. У грудні 2023 року, через російське вторгнення в Україну, завод потрапив під санкції ЄС.

У місцевому аеропорту оголошено план "Килим".

Пожежа на місці прильоту БпЛА: дивіться відео

Сильні вибухи у Казані: дивіться відео

Також зачинили аеропорт Нижньокамська – третього за чисельністю міста Татарстану. Крім того, тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден запроваджено в аеропорту Іжевська – столиці Республіки Удмуртія.

До слова, у мережі припускають, що Казань атакували українські безпілотники "Лютий". Вони вже не вперше завдають потужних ударів по Росії, зокрема й Республіці Татарстан.

Проліт "Лютого" у Казані: дивіться відео

Звіт міноборони Росії свідчить, що ППО у Казані відпрацювала погано. Так, окупанти доповіли про знищення лише одного безпілотника над територією Татарстана. Загалом вони стверджують про збиття 31 дрона над територією усієї країни: 14 – Брянською областю, 6 – над Калузькою, 3 – над Бєлгородською, 3 – над Курською, 2 – над Рязанською, 2 - над Орловською.