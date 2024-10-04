У Керчі прогриміли вибухи: що сталося в окупованому українському місті

У тимчасово окупованій Керчі, що в Криму, ввечері 4 жовтня прогриміли вибухи. До цього низка телеграм-каналів попереджала про нібито ракетну небезпеку у регіоні.

За словами очевидців над містом пролунало щонайменше 4 вибухи. Про це пише проєкт "Крим.Реалії" від журналістів "Радіо Свобода".

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Що відомо про гучні звуки в окупованій Керчі

Кореспондент проєкту повідомив, що 4 вибухи прогриміли над Керчю 4 жовтня близько 21:10 за місцевим часом. До цього російські моніторингові канали повідомляли про нібито пуск повітряних цілей у бік Криму, а також ракетну небезпеку в місті. Крім того, у Севастополі зупиняли рух морського транспорту.

Наразі офіційних пояснень з приводу вибухів, що прогриміли над Керчю, місцева окупаційна влада або російські військові поки не публікували.

Примітно, що до цього окупаційна влада напередодні оголосила про "проведення військових навчань" у Керчі. Вони тривають з 26 вересня по всьому анексованому українському півострову.

Так, на перехрестях доріг, біля важливих об'єктів і на пляжах російські силовики будують укріплення, вогневі точки та опорні пункти. Навчання силовиків і тероборони також містять "повне блокування адміністративних районів з оглядовими заходами".

До слова, раніше у Криму вибухи чули 22 вересня у Джанкойському районі. Очевидці писали про щонайменше 15 гучних звуків, а росіяни традиційно перекривали свій сумнозвісний Кримський міст.