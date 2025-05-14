Росіяни масовано атакували дронами Кіровоградську область: що відомо про наслідки

Уночі середи, 14 травня, Росія вкотре тероризувала цивільне населення України. Зокрема, масованої дронової атаки зазнала Кіровоградська область.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича. Повітряна тривога там тривала з 03:23 до 04:59.

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На Кіровоградщині працювала ППО

Повітряні сили ЗСУ попереджали про "Шахеди" в південній частині області, які рухалися на північ. Перші вибухи у Кропивницькому пролунали о 4:19, а близько 4:28 – з'явилися інформація про серію вибухів.

За даними ОВА, частину безпілотників сили ППО знищили в Кропивницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Дякуємо нашим славним ЗСУ за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!

– написав Райкович.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, уночі ворожий БпЛА збили також у Черкаській області. За словами начальника ОВА Ігоря Табуреця, минулося без наслідків.