Знову атака балістики серед ночі: у Києві пролунала серія вибухів

У ніч на 22 жовтня російські війська атакували Київ балістичним озброєнням. У столиці прогриміли гучні вибухи.

Про загрозу попереджали Повітряні сили. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва 22 жовтня?

Близько 01:54 у Києві оголосили повітряну тривогу – вже не вперше навіть впродовж ночі 22 жовтня. Цього разу через загрозу балістичних ракет з півночі. Повітряні сили повідомляли, що швидкісні цілі рухалися у напрямку столиці.

Монітори згодом писали, що на Київ налетіли одночасно 4 ракети типу "Циркон". Прогриміли вибухи, можна було почути й роботу ППО.

Зауважимо, що повітряна атака ворога по Україні триває. Якщо у вашому регіоні тривога – подбайте про безпеку!

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Додамо, що ввечері 21 жовтня Київ вже зазнав удару балістики. І той удар мав наслідки – у Дніпровському районі пошкоджено приватні житлові будинки, на іншій локації постраждала АЗС. Також у Дарницькому районі сталося влучання на територію об'єкта транспортної інфраструктури. Щонайменше 6 людей постраждали внаслідок атаки.