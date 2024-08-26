Пункти незламності знову розгортають по всьому Києву

Зранку 26 серпня в Україні запровадили екстрені відключення світла через масовану атаку Росії. У столиці вже розгортають Пункти незламності.

Так, через складну ситуацію в енергосистемі влада ухвалила рішення розгорнути Пункти незламності в столиці.

Зверніть увагу В Україні вводять екстрені відключення світла

До слова, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

Пункти незламності у Києві

У зв'язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключень світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти незламності по місту Києву,

– заявили в КМВА.

Додали, що енергетики працюють аби повернути світло. Тож зберігайте спокій і будьте в укритті до відбою повітряної тривоги.

Зауважимо, міністр енергетики констатував, що Росія знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом агресора – енергетика.

"Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", – підкреслив Герман Галущенко.