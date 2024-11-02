Вибухи у Києві та області: ППО працює по "Шахедах"

Повітряну тривогу у Києві оголосили під ранок 2 листопада. Столиці загрозу створили ворожі "Шахеди".

КМВА у соцмережах повідомила про роботу Протиповітряної оборони, пише 24 Канал. До закінчення тривоги слід перебувати у захищених місцях!

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Вибухи в Києві вночі 2 листопада: що відомо

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 04:19 вранці 2 листопада. А в самому Києві – о 04:54. Причиною стало виникнення загрози повітряної атаки ворога з застосуванням ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

Майже водночас з оголошенням тривоги місцеві жителі почули вибух, про що повідомило Суспільне. Також у Київській міській військовій адміністрації написали про роботу сил Протиповітряної оборони.

Станом на 5 ранку інформації про можливі наслідки атаки не було. За інформацією моніторингових спільнот, кілька БпЛА ворога продовжили рух небом Київської області у напрямку Житомирщини.

А о 05:30 стало відомо, що БпЛА ворога продовжують рухатися в Київській області. ОВА повідомила про роботу ППО.

За інформацією Повітряних сил, "Шахеди" ще є на півночі Сумщини (курсом на південний захід) та на півночі Київщини й Житомирщини (у західному напрямку).