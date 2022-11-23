На Київ летіла 31 російська ракета: скільки з них вдалося збити
23 листопада 2022 , 17:04Читать новость на русском
Росія у середу, 23 листопада, масовано атакувала столицю України. Тільки на Київ російські військові випустили 31 ракету.
Ракетний обстріл в ефірі каналу Київ прокоментував столичний мер Віталій Кличко. За його словами, по Києву сьогодні запустили 31 ракету, з яких збили – 21.
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У Києві поранено 11 людей
За словами Віталія Кличка, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Повідомляється, що частина Києва знеструмлена.
Зараз частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання, працівники "Київводоканалу" та "Київенерго" працюють, щоб відновити. У нас 11 людей були поранені, 10 людей – госпіталізовані, з них – 1 дитина. Щодо загиблих – інформація відсутня,
– сказав Кличко.
Що відомо про обстріл Києва та області
- У Києві російські військові влучили в інфраструктурний об'єкт, унаслідок чого столиця залишилася без електроенергії. У Київській області російські терористи влучили в житловий будинок, через що загинуло троє людей.
- Також Росія атакувала й інші регіони України. У Львівській області зафіксували два ракетних удари по електропідстанції. Унаслідок цього Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишились без електроенергії.
- Також зафіксовано влучання у Вінницькій області. Після ракетних обстрілів Росії в багатьох регіонах України вводять екстрені відключення світла.
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