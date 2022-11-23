На Київ летіла 31 російська ракета: скільки з них вдалося збити

Росія у середу, 23 листопада, масовано атакувала столицю України. Тільки на Київ російські військові випустили 31 ракету.

Ракетний обстріл в ефірі каналу Київ прокоментував столичний мер Віталій Кличко. За його словами, по Києву сьогодні запустили 31 ракету, з яких збили – 21.

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У Києві поранено 11 людей

За словами Віталія Кличка, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Повідомляється, що частина Києва знеструмлена.

Зараз частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання, працівники "Київводоканалу" та "Київенерго" працюють, щоб відновити. У нас 11 людей були поранені, 10 людей – госпіталізовані, з них – 1 дитина. Щодо загиблих – інформація відсутня,

– сказав Кличко.

Що відомо про обстріл Києва та області

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