Жах і геноцид, – Кличко розповів про наслідки ударів по Києву
Росія масовано атакувала Україну ракетами. У Києві є пошкодження відразу в кількох районах. На жаль, є загиблі та постраждалі.
Мер Києва Віталій Кличко прокоментував російську атаку та розповів про наслідки. Зазначимо, що ворог цілеспрямовано вдарив по дітях – лікарні "Охматдит".
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Наслідки удару по Києву
Мер Києва назвав російську атаку 8 липня однією з наймасованіших за останній період. Є влучання в дитячу лікарню "Охматдит". Рятувальники роблять усе можливе, аби розібрати завали.
В інших районах міста також зафіксовані влучання. Унаслідок російського обстрілу 17 містян звернулися до медзакладів, 12 – госпіталізовані.
Двоє постраждалих від сьогоднішньої атаки ворога чоловіків, які були госпіталізовані, померли в одній з лікарень Києва,
– повідомив мер столиці.
Наразі відбувається евакуація пацієнтів з "Охматдиту" в інші лікарні міста. Усім надається необхідна медична допомога.
Жах та геноцид – те, що роблять росіяни з нашою Україною,
– підкреслив Віталій Кличко.
Більше про удар по Києву
- У Солом'янському районі уламки ракети спричинили пошкодження 2 поверхів бізнес-центру. Фіксують руйнування на площі 1 500 метрів квадратних. Спалахнула пожежа на площі 50 метрів квадратних.
- У Дніпровському районі уламки ракети впали на житлову забудову;
- У Голосіївському районі уламки влучили в районі житлового будинку. Пошкоджено гаражі, спалахнули автомобілі.
- У Дарницькому районі пошкоджено приватний цивільний будинок
- У Деснянському районі унаслідок атаки спалахнув будинок.
- У Шевченківському районі руйнувань зазнала дитяча лікарня "Охматдит". Також є влучання в житловий будинок, через що пошкоджені під'їзди – один зруйновано. Розпочалася евакуація.
- У Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі, також зайнялась пожежа у приміщені одного з підприємств.