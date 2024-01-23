Ракетна атака на Київ: під ударом опинилися автомобілі та будинки, є поранені
Джерело:КМВА
Росія вдосвіта атакувала Україну ракетами різних типів. Під ударом опинився і Київ.
У столиці лунали вибухи, повідомляли про роботу ППО. На жаль, наслідків уникнути не вдалося.
Що цьому передувало У Києві пролунали вибухи: працювала ППО
Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів.
Деталі з'ясовуються. Оперативні служби слідують на місце,
– повідомив Попко.
Повітряна тривога в Україні триває, тому в КМВА закликали перебувати в укриттях.
Мер Києва Віталій Кличко також додав, що кілька викликів екстрених служб є також у Солом'янському районі. Згодом стало відомо, що у багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. У цьому районі Києва госпіталізували одного постраждалого.
Окрім того, у Солом'янському районі сталося загоряння в кількох квартирах житлового будинку.
За уточненою інформацією, унаслідок ракетного удару у Святошинському районі:
- зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів;
- попередньо, є пошкодження одного будинку.
Також у Святошинському районі є щонайменше один постраждалий.
Окрім того, у Печерському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.
Росія атакувала ракетами: що відомо про атаку
- Повітряні сили о 03:35 повідомили, що зафіксовано зліт стратегічної авіації Ту-95МС. Борти прямували у напрямку пускових рубежів у Каспійському морі. Вже о 05:22 почала ширитися тривога через загрозу ракетних обстрілів.
- О 06:02 ракети перетнули повітряний простір у Сумській області. Під ударом ворога опинився зокрема Київ.
- Також окупанти спрямували ракети на Харків. Там ворог поцілив у газопровід, відомо про постраждалих дітей. Під ударом також опинилися житлова багатоповерхівка.