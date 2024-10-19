На Київщині по повітряних цілях працює ППО, вибухи лунали і в Києві
Джерело:КОВА
У Київській області у ніч проти 19 жовтня пролунали вибухи. Регіон атакують дрони-камікадзе. По повітряних цілях працює ППО. Близько четвертої ночі вибухи почули і в Києві. Над столицею кружляє "Шахед".
Про те, що у повітряному просторі Київщини зафіксували дрони-камікадзе повідомили у КОВА. Влада наголосила, що сили ППО вже працюють по цілях.
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Атака дронів триває з вечора 18 жовтня
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– попросили місцевих жителів в обласній військовій адміністрації.
Також посадовці просять киян і жителів області дотримуватись інформаційної тиші: не фіксувати та не викладати в мережу результати роботу захисників України.
️Зазначимо, що раніше гучно було на Черкащині та у Сумській області. На Сумщині під ударом було місто Шостка. За попередніми даними, ворожі війська цілили у населений пункт КАБами. Про наслідки атаки наразі інформації нема.
Ввечері окупанти били по Одесі ракетами. Наразі невідомо про жертв чи постраждалих. Проте пошкодження отримала триповерхівка та близько десяти приватних будинків.