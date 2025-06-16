Вибухи на Київщині, там працює ППО

Ввечері 16 червня ворог знову спрямував на Україну "Шахеди". Частина з дронів вже досягли Київщини, там лунають вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Київщину

Так, о 21:13 ОВА повідомила, що у Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– наголосили там.

Окрім цього, влада закликала не нехтувати правилами безпеки: залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де зараз оголошено тривогу: дивіться карту

Невдовзі після цього, а саме о 21:19, голова КМВА Тимур Ткаченко попередив про російський дрон над столицею. Він зазначив, що може бути гучно.

"На жаль, росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України", – додав він.

Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили о 20:12.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Цього вечора вибухи лунали і в інших регіонах України. Зокрема, ППО працювало у Черкасах, а також на Полтавщині та Запоріжжі. Причина одна: загроза ударних безпілотників.