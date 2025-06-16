Вибухи на Київщині, там працює ППО
- 16 червня ввечері на Київщині пролунали вибухи через атаку ворожих дронів "Шахедів", проти яких працювала ППО.
- Київська ОВА закликала мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги, а також не знімати роботу захисників.
Ввечері 16 червня ворог знову спрямував на Україну "Шахеди". Частина з дронів вже досягли Київщини, там лунають вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Дивіться також Стрілецька зброя не дістає до "Шахедів: як Росія змінила тактику дронових атак
Що відомо про атаку "Шахедів" на Київщину
Так, о 21:13 ОВА повідомила, що у Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
– наголосили там.
Окрім цього, влада закликала не нехтувати правилами безпеки: залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Де зараз оголошено тривогу: дивіться карту
Невдовзі після цього, а саме о 21:19, голова КМВА Тимур Ткаченко попередив про російський дрон над столицею. Він зазначив, що може бути гучно.
"На жаль, росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України", – додав він.
Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили о 20:12.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Цього вечора вибухи лунали і в інших регіонах України. Зокрема, ППО працювало у Черкасах, а також на Полтавщині та Запоріжжі. Причина одна: загроза ударних безпілотників.