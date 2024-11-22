Вибухи на Київщині: в регіоні працювала ППО

У Київській області пролунали вибухи. Монітори повідомляли про рух російських безпілотників типу "Шахед".

Повітряна тривога в Київській області пролунала о 5:15 22 листопада. У Києві тривоги не було.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Орієнтовно о 5:55 22 листопада монітори повідомили про рух безпілотників на Київщині через Чорнобильську зону відчуження. Дрони-камікадзе летіли на Захід. Туди ж рухались 3 безпілотники від Димера на Житомирщину та один – від Десни над водосховищем.

Вибухи на Київщині… В області працює ППО по "Шахедах",

– заявили монітори.

Станом на 6:04 22 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про групи "Шахедів" у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, які рухались в західному напрямку.

У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що станом на 6:32 22 листопада ворожі дрони рухаються у регіоні. По російських цілях працювала ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– закликали в КМВА.

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До речі, у Сумах було чутно декілька вибухів через атаку російських ударних дронів уночі 22 листопада. На жаль, в регіоні загинули люди.

Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив, що людина в обласному центрі загинула через російський удар. На жаль, на місці, де пролунав другий вибух у Сумах, також загинула людина.