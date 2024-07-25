На Київщині пролунали вибухи: в області працює ППО

В ніч на 25 липня в Київській області чули вибухи. В цей момент область атакували російські ударні БпЛА.

Наразі в області оголошена повітряна тривога. 24 Канал закликає українців перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Всьоме за день: росіяни знову завдають ударів по Харкову

На Київщині пролунали вибухи

Вибухи в Київській області пролунали близько 02:50.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– повідомили в КОВА.

Українців також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Станом на 03:40 повітряна тривога тривала. В області на підступах до Києва ППО все ще працює по ворожих беспілотниках, повідомили в КМВА.

Відбій у Києві оголосили в 04:21.

Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

До слова, минулої ночі росіяни масовано атакували Одещину "Шахедами". За повідомленнями моніторингових каналів, туди прямували десятки дронів.