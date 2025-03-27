Атака на Конотоп: ворог намагався вдарити по рятувальниках, які прибули після попереднього удару

Російські окупанти в ніч проти 27 березня завдали повторного удару по Конотопу, що в Сумській області. Вони намагалися вдарити по рятувальниках, які приїхали після попередньої атаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.

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Росіяни атакували Конотоп

Мер Конотопа повідомив, що повторний удар прийшовся по місцю, де працювали екстрені служби після попередньої атаки російських окупантів.

Спроба вдарити по рятувальниках і швидких,

– зазначив міський голова.

Про це міський голова повідомив близько о пів на першу годину ночі. Зазначимо, що під час першого удару безпілотників одна людина зазнала поранення.

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Нагадаємо, що станом на ранок 27 березня всі пожежі, які виникли у Дніпрі через атаку БпЛА, рятувальники загасили. Відомо, що у місті понівечені підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька – знищені. Зачепило й 2 вантажівки.