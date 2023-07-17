Завалився проліт і розходяться плити: у мережі показали наслідки "бавовни" на Кримському мосту

Вночі проти 17 липня на Кримському мосту пролунала "бавовна". Внаслідок вибуху рухнув один з прольотів, міст вже закрили.

Росіяни стоять у черзі. Та схоже наслідки суттєві, адже російський мінтранс Росії рекомендує водіям об'їжджати переправу "за наземним маршрутом "новими" регіонами", тобто через окуповані росіянами Маріуполь, Мелітополь та Генічеськ, куди також регулярно прилітає "бавовна", пише 24 Канал.

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Окупаційна "влада" точно не говорить, що сталось на мосту та які наслідки. Проте вороги не радять планувати проїзд Кримським мостом.

Які наслідки "бавовни" на Кримському мосту

На Кримському мосту внаслідок вибухів звалився проліт,

– написали в одному з телеграм-каналів.

Очевидець написав, що рух через Кримський міст закритий. Так званий "глава" окупованого Росією Криму Сєргєй Аксьонов підтвердив, що рух мостом зупинили. Очевидці розповіли, що на мосту плита з'їхала вниз, відбійник вивернутий.

"Надзвичайна подія" в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю. Працюють "правоохоронні органи" та всі відповідальні служби", – заявив Аксьонов.

Наслідки вибухів на Кримському мосту: дивіться відео

Губернатора Краснодарського краю не говорив про наслідки "бавовни", проте пояснив, що "у зв'язку зі ситуацією, що склалася" просить мешканців та гостей не планувати проїзд через Кримський міст.

Окрім того, так званий "глава" мінкурортів Криму Вадім Волченко закликав туристів не виїжджати із готелів півострова. Проте він переконує, що нібито опори мосту цілі.

Що відбувається на Кримському мосту: дивіться відео

"…з боку Республіки Крим є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту", – заявив Волченко.

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У чаті "Кримський міст" написали, що пролунало два вибухи: "Ми вже стояли після огляду, збиралися заїжджати на міст як бахнув другий вибух, на половині мосту згасло світло, поїхали мигалки".

Вибухи на Кримському мосту пролунали в ніч проти 17 липня. Вже о 4:30 у росіян почалась паніка, з'явились повідомлення про "надзвичайну подію".