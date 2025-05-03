У Криму лунають потужні вибухи, окупанти перекрили міст

Ніч на 3 травня стала неспокійною для росіян у тимчасово окупованому Криму. Так, у різних районах лунають потужні вибухи, а Кримський міст – вже перекрили для руху.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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У Криму потужні вибухи

О 00:50 у мережі повідомили, що росіяни з невідомих причин перекрили Кримський міст. Зазвичай, окупанти вдаються до цього, якщо є загроза атаки.

Згодом у мережі повідомили, що Крим нібито атакують дрони. Зокрема, стверджували про БпЛА через Красноперекопський район у тимчасово окупованому Криму. Також у мережі опублікували відео, на якому зафіксували звук, схожий на проліт дрона.

Дрони у Криму: дивіться відео

За кілька хвилин у мережі почали повідомляти, що у Керчі лунають потужні вибухи. Місцеві жителі вже нарахували щонайменше 7 вибухів. Також повідомляють про роботу "пе-ве-о".

Вибухи у Криму: дивіться відео

Робота "пе-ве-о" у Криму: дивіться відео

Інформатори партизанського руху "Атеш" повідомляють, що у Керчі лунають дуже сильні вибухи. За їхніми словами, поки незрозуміло, що саме відбувається у тимчасово окупованому Криму.

Водночас місцеві телеграм-канали публікують кадри з пожежею у Керчі. Що саме горить – невідомо.

Пожежа у Керчі: дивіться відео

Потужні вибухи лунають не лише у Керчі. Так, повідомляють про серію сильних вибухів у Кіровському районі та Феодосії. Крім того, у Криму попереджували не лише про атаку БпЛА з повітря, а й безекіпажних катерів.

До слова, у ніч проти 2 травня у Криму також лунали вибухи. Окупанти бідкалися, мовляв, "давно такого нальоту не було".

Вибухи лунають не лише у Криму

Про потужні вибухи повідомляють не лише у Криму, а й в Росії. Так, потужний вибух прогримів у селищі Цілина, що у Ростовській області.

Згідно з повідомленнями у мережі, на місці спалахнула пожежа.

Пожежа у Ростовській області після вибуху: дивіться відео

У Росії бідкаються, що дронова небезпека триває.