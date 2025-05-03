У Криму лунають потужні вибухи, окупанти перекрили міст
- У ніч на 3 травня в окупованому Криму лунали потужні вибухи. Росіяни перекрили Кримський міст перекрили для руху.
- Повідомляють, що вибухи були у Керчі, Кіровському районі та Феодосії.
Місцеві жителі зафіксували щонайменше 7 вибухів у Керчі, а також повідомляють про пожежу.
Ніч на 3 травня стала неспокійною для росіян у тимчасово окупованому Криму. Так, у різних районах лунають потужні вибухи, а Кримський міст – вже перекрили для руху.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
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У Криму потужні вибухи
О 00:50 у мережі повідомили, що росіяни з невідомих причин перекрили Кримський міст. Зазвичай, окупанти вдаються до цього, якщо є загроза атаки.
Згодом у мережі повідомили, що Крим нібито атакують дрони. Зокрема, стверджували про БпЛА через Красноперекопський район у тимчасово окупованому Криму. Також у мережі опублікували відео, на якому зафіксували звук, схожий на проліт дрона.
Дрони у Криму: дивіться відео
За кілька хвилин у мережі почали повідомляти, що у Керчі лунають потужні вибухи. Місцеві жителі вже нарахували щонайменше 7 вибухів. Також повідомляють про роботу "пе-ве-о".
Вибухи у Криму: дивіться відео
Робота "пе-ве-о" у Криму: дивіться відео
Інформатори партизанського руху "Атеш" повідомляють, що у Керчі лунають дуже сильні вибухи. За їхніми словами, поки незрозуміло, що саме відбувається у тимчасово окупованому Криму.
Водночас місцеві телеграм-канали публікують кадри з пожежею у Керчі. Що саме горить – невідомо.
Пожежа у Керчі: дивіться відео
Потужні вибухи лунають не лише у Керчі. Так, повідомляють про серію сильних вибухів у Кіровському районі та Феодосії. Крім того, у Криму попереджували не лише про атаку БпЛА з повітря, а й безекіпажних катерів.
До слова, у ніч проти 2 травня у Криму також лунали вибухи. Окупанти бідкалися, мовляв, "давно такого нальоту не було".
Вибухи лунають не лише у Криму
Про потужні вибухи повідомляють не лише у Криму, а й в Росії. Так, потужний вибух прогримів у селищі Цілина, що у Ростовській області.
Згідно з повідомленнями у мережі, на місці спалахнула пожежа.
Пожежа у Ростовській області після вибуху: дивіться відео
У Росії бідкаються, що дронова небезпека триває.