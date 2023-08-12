Кримський міст і не тільки: Україна знищує логістику Росії довкола Криму

В окупованому Криму 13 серпня було вкрай неспокійно через нічний удар дронів та атаку на Кримський міст. Хоча окупанти заявляють, що всі атаки буцімто були "відбиті", медіа, які опиняються у мережі, свідчать геть про інше.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував вибухи в окупованому Криму, зокрема на Кримському мосту. Детальніше про значення атак на Крим читайте далі у матеріалі.

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Ракети чи дрони: що відомо про атаку по Кримському мосту

У суботу, 12 серпня, близько 13:00 в окупованому Криму знову розквітла "бавовна". Зокрема, в районі Керчі та Кримського мосту лунали потужні вибухи.

Ба більше, над Кримським мостом помітили величезні клуби диму. Відомо, що рух мостом окупанти тимчасово перекрили. Також повідомляється, що перед цим в районі Керчі працювала російська ППО.

Як запевняють окупанти, нібито у районі Керченської протоки силами ППО збиті дві ракети, а сам Кримський міст не пошкоджений.

Водночас стали відомі і причини задимлення – окупанти стверджують, що перелякалися за міст, а тому "спеціальними службами було поставлено димову завісу".

Це, на думку росіян, має захистити міст від влучання ракет. У міноборони Росії заявили, що ЗСУ нібито атакували міст зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант.

За їх словами ракета була "своєчасно виявлена та перехоплена у повітрі". Втім, все ж лунають і припущення від західних аналітиків, що ніяких ракет насправді не було, і скоріш за все, міст знову атакували морські дрони.

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Чому важливо знищити Кримський міст

Росія використовує незаконну конструкцію під назвою "Кримський міст" для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт в Україні.

Перші вибухи на мосту пролунали ще у жовтні 2022 року. І вже пізніше, у липні 2023 року, голова СБУ Василь Малюк натякнув, що це була робота наших спецслужб.

17 липня 2023 року внаслідок атаки надводних дронів на Кримському мосту також було зруйновано два прольоти. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст – це ціль, яка має бути нейтралізована.

Тож, "бавовна" в районі Керченської протоки точно буде продовжуватися. Загалом же, варто звернути увагу на поступове знищення логістики ворога навколо Криму.

Окрім атак на Кримський міст, ЗСУ нещодавно завдавали ударів по Чонгарському мосту та мосту в районі Генічеська, що по суті знищує логістику ворога з Криму на материкову частину України.

Особливо важливо пошкоджувати саме залізничну логістику, адже відсталі росіяни досі здебільшого покладаються саме на залізничні перевезення своїх військових вантажів.

Які результати дає знищення логістики ворога

Таке пошкодження логістики у поєднанні з тиском на фронті вже має свої наслідки для росіян, які відображаються на лінії фронту.

Зокрема, британська розвідка запевняє, що росіяни перекинули десантні війська з Херсонської у Запорізьку область. Це свідчить про відчай та послаблення резервів.

Як зазначається у зведенні розвідки, окупанти передислокували підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області у напрямку Оріхова.

Таким чином росіяни прагнуть відтягнути виснажені 70 та 71 мотострілецькі полки для відновлення. Тобто, перекидання десантників в район Оріхова – це не підкріплення.

Але тут є головна деталь – аналітики певні, що таке перекидання сил окупантів зробить оборону Росії на лівому березі Дніпра на Херсонщині слабшою.

Нещодавно Інститут вивчення війни запевняв, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів в районі Козачих Лагерів.

Ба більше, окупанти скаржаться, що нібито українська ДРГ напередодні здійснила обмежений рейд проти колони російської бригади на ділянці траси в районах Роздольного та Вільного, що приблизно за 8 кілометрів на південь від Нової Каховки.

Тож, там для окупантів далеко не все спокійно. Але вони вимушені знімати звідти сили і кидати на Запорізький напрямок, аби утримувати позиції там.

Як тиски ЗСУ ослаблює окупантів

І от тепер Інститут вивчення війни запевняє, що саме наступальні дії ЗСУ змусили російських окупантів передислокувати свої сили у західній частині Запорізької області.

Аналітики додають, що через таку деградацію сил російської армії виникає можливість для будь-якого прориву ЗСУ, який може стати вирішальним.

Тобто, перекидання окупантів з Херсонської області в Запорізьку показує наскільки поспіхом окупанти намагаються посилити свої позиції в районі Оріхова.

Водночас відсутність оперативних резервів у росіян означає, що командуванню окупаційної армії доведеться проводити більше так званих "бічних" передислокацій.

Тож, аналітики певні, що застосування такої практики щодо проведення бічних передислокацій на ключові ділянки фронту в Україні може ще більше послабити оборонні рубежі окупантів загалом.

У такому випадку вся їхня вибудована оборона щонайменше починає трансформуватися. Крім того, постійне перекидання також виснажує ті залишки резервів, які все ще є у Росії, що може зіграти на руку ЗСУ.

Не тільки міст: Крим масовано атакували дронами

Насправді ж в Криму сьогодні було гучно ще з ночі. Близько 2 ночі в тимчасово окупованій Феодосії в Кіровському районі на сході півострова пролунали вибухи.

За даними місцевих пабліків, вибух біля Феодосії був досить сильний. У мережі пишуть, що "полетіло кілька ракет" у районі Чауду, де знаходиться нафтобаза окупантів.

Крім того, повідомлялося і про перекриття руху автотранспорту Кримським мостом на тлі цієї "бавовни".

Також у мережі повідомляли про вибухи, спалахи, звуки стрілянини та роботу ППО в Новоозерному, розташованому недалеко від Євпаторії на заході окупованого півострова. Нібито містечко атакували безпілотники, які місцеві бачили в небі.

У пабліках розповідають про безпілотники, які бачили у небі над населеним пунктом. Але тут важливіше додати, що саме в Новоозерному розташована велика військова база зберігання окупантів з великою кількістю техніки.

Вже вранці у міноборони Росії заявили, що нібито цієї ночі над окупованим Кримом силами та засобами ППО було ліквідовано 20 дронів, і що руйнувань та постраждалих немає.

Нібито 14 безпілотників були збиті, а ще 6 – "пригнічені" засобами радіоелектронної боротьби. Щоправда, у відомстві Шойгу чомусь вирішили не конкретизувати райони збиття дронів, а тому не виключено, що влучання все ж були. Тим паче, що місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи.