Кримський міст і не тільки: Україна знищує логістику Росії довкола Криму
В окупованому Криму 13 серпня було вкрай неспокійно через нічний удар дронів та атаку на Кримський міст. Хоча окупанти заявляють, що всі атаки буцімто були "відбиті", медіа, які опиняються у мережі, свідчать геть про інше.
Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував вибухи в окупованому Криму, зокрема на Кримському мосту. Детальніше про значення атак на Крим читайте далі у матеріалі.
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Ракети чи дрони: що відомо про атаку по Кримському мосту
У суботу, 12 серпня, близько 13:00 в окупованому Криму знову розквітла "бавовна". Зокрема, в районі Керчі та Кримського мосту лунали потужні вибухи.
Ба більше, над Кримським мостом помітили величезні клуби диму. Відомо, що рух мостом окупанти тимчасово перекрили. Також повідомляється, що перед цим в районі Керчі працювала російська ППО.
Як запевняють окупанти, нібито у районі Керченської протоки силами ППО збиті дві ракети, а сам Кримський міст не пошкоджений.
Водночас стали відомі і причини задимлення – окупанти стверджують, що перелякалися за міст, а тому "спеціальними службами було поставлено димову завісу".
Це, на думку росіян, має захистити міст від влучання ракет. У міноборони Росії заявили, що ЗСУ нібито атакували міст зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант.
За їх словами ракета була "своєчасно виявлена та перехоплена у повітрі". Втім, все ж лунають і припущення від західних аналітиків, що ніяких ракет насправді не було, і скоріш за все, міст знову атакували морські дрони.
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Чому важливо знищити Кримський міст
- Росія використовує незаконну конструкцію під назвою "Кримський міст" для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт в Україні.
- Перші вибухи на мосту пролунали ще у жовтні 2022 року. І вже пізніше, у липні 2023 року, голова СБУ Василь Малюк натякнув, що це була робота наших спецслужб.
- 17 липня 2023 року внаслідок атаки надводних дронів на Кримському мосту також було зруйновано два прольоти. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст – це ціль, яка має бути нейтралізована.
- Тож, "бавовна" в районі Керченської протоки точно буде продовжуватися. Загалом же, варто звернути увагу на поступове знищення логістики ворога навколо Криму.
- Окрім атак на Кримський міст, ЗСУ нещодавно завдавали ударів по Чонгарському мосту та мосту в районі Генічеська, що по суті знищує логістику ворога з Криму на материкову частину України.
- Особливо важливо пошкоджувати саме залізничну логістику, адже відсталі росіяни досі здебільшого покладаються саме на залізничні перевезення своїх військових вантажів.
Які результати дає знищення логістики ворога
Таке пошкодження логістики у поєднанні з тиском на фронті вже має свої наслідки для росіян, які відображаються на лінії фронту.
Зокрема, британська розвідка запевняє, що росіяни перекинули десантні війська з Херсонської у Запорізьку область. Це свідчить про відчай та послаблення резервів.
Як зазначається у зведенні розвідки, окупанти передислокували підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області у напрямку Оріхова.
Таким чином росіяни прагнуть відтягнути виснажені 70 та 71 мотострілецькі полки для відновлення. Тобто, перекидання десантників в район Оріхова – це не підкріплення.
Але тут є головна деталь – аналітики певні, що таке перекидання сил окупантів зробить оборону Росії на лівому березі Дніпра на Херсонщині слабшою.
Нещодавно Інститут вивчення війни запевняв, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів в районі Козачих Лагерів.
Ба більше, окупанти скаржаться, що нібито українська ДРГ напередодні здійснила обмежений рейд проти колони російської бригади на ділянці траси в районах Роздольного та Вільного, що приблизно за 8 кілометрів на південь від Нової Каховки.
Тож, там для окупантів далеко не все спокійно. Але вони вимушені знімати звідти сили і кидати на Запорізький напрямок, аби утримувати позиції там.
Як тиски ЗСУ ослаблює окупантів
І от тепер Інститут вивчення війни запевняє, що саме наступальні дії ЗСУ змусили російських окупантів передислокувати свої сили у західній частині Запорізької області.
Аналітики додають, що через таку деградацію сил російської армії виникає можливість для будь-якого прориву ЗСУ, який може стати вирішальним.
Тобто, перекидання окупантів з Херсонської області в Запорізьку показує наскільки поспіхом окупанти намагаються посилити свої позиції в районі Оріхова.
Водночас відсутність оперативних резервів у росіян означає, що командуванню окупаційної армії доведеться проводити більше так званих "бічних" передислокацій.
Тож, аналітики певні, що застосування такої практики щодо проведення бічних передислокацій на ключові ділянки фронту в Україні може ще більше послабити оборонні рубежі окупантів загалом.
У такому випадку вся їхня вибудована оборона щонайменше починає трансформуватися. Крім того, постійне перекидання також виснажує ті залишки резервів, які все ще є у Росії, що може зіграти на руку ЗСУ.
Не тільки міст: Крим масовано атакували дронами
Насправді ж в Криму сьогодні було гучно ще з ночі. Близько 2 ночі в тимчасово окупованій Феодосії в Кіровському районі на сході півострова пролунали вибухи.
За даними місцевих пабліків, вибух біля Феодосії був досить сильний. У мережі пишуть, що "полетіло кілька ракет" у районі Чауду, де знаходиться нафтобаза окупантів.
Крім того, повідомлялося і про перекриття руху автотранспорту Кримським мостом на тлі цієї "бавовни".
Також у мережі повідомляли про вибухи, спалахи, звуки стрілянини та роботу ППО в Новоозерному, розташованому недалеко від Євпаторії на заході окупованого півострова. Нібито містечко атакували безпілотники, які місцеві бачили в небі.
У пабліках розповідають про безпілотники, які бачили у небі над населеним пунктом. Але тут важливіше додати, що саме в Новоозерному розташована велика військова база зберігання окупантів з великою кількістю техніки.
Вже вранці у міноборони Росії заявили, що нібито цієї ночі над окупованим Кримом силами та засобами ППО було ліквідовано 20 дронів, і що руйнувань та постраждалих немає.
Нібито 14 безпілотників були збиті, а ще 6 – "пригнічені" засобами радіоелектронної боротьби. Щоправда, у відомстві Шойгу чомусь вирішили не конкретизувати райони збиття дронів, а тому не виключено, що влучання все ж були. Тим паче, що місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи.