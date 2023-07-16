Севастопольська бухта, мис Херсонес, Балаклава: показуємо на карті, де було гучно
Вночі та на ранок 16 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи. "Бавовна" атакувала Севастопольську бухту, мис Херсонес та Балаклаву.
Пропагандисти вже заявили про нібито "атаку" дронів. 24 Канал детальніше розповість та покаже, де розташовані місця, в яких було гучно.
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Севастопольська бухта
Бухта розташована у центрі Севастополя. Є вузькою затокою, що простягається на 8 кілометрів вглиб Кримського півострова. Її береги порізані й утворюють безліч бухт, що носять самостійні назви. В акваторії бухти є понад 160 причальних споруд.
Севастопольська бухта простягається на чотири морські милі на схід від мису Костянтинівський. Вхід в бухту обмежений Північним і Південним молами.
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Мис Херсонес
Херсонес – найзахідніший мис Гераклейського півострова та міста Севастополя, що розташований на території Гагарінського району. На мису з 1816 року діє маяк, що забезпечує підхід кораблів та суден до порту Севастополь.
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Балаклава
Це житловий масив на півдні Севастополя. До 1957 року – окреме місто, районний центр Балаклавського району. Розташований на березі однойменної бухти Чорного моря.
На сьогодні у Балаклаві залишається військова база.
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Нічна та ранкові вибухи у Криму: все, що відомо
- 16 липня вночі було чути дві сильні "бавовни" з боку Севастопольської бухти.
- Развожаєв заявив, що сили ППО та флот нібито відбивали "атаку ворожих БПЛА" на Севастополь над морем у районі мису Херсонес, Севастопольської бухти та Балаклави.
- Згодом Развожаєв повідомив, що над морем буцімто збили 1 БПЛА та 5 "придушили" РЕБ. Також нібито було знищено 2 надводні безпілотники на зовнішньому рейді.
- Вибухи ще було чутно й зранку. Так, у Севастополі було гучно на площі Повсталих та в районі Стрілецької бухти.
- Місцева "влада" тимчасово припинила рух катерів і поромів у Севастопольській бухті.
- Близько 8 ранку окупанти побідкались на нові вибухи у Криму. Вони заявили, що дрони нібито "атакують" мис Херсонес, мис Манагарі, Балаклаву та Севастопольську бухту.
- Развожаєв заговорив вже про 9 знищених дронів. Однак, можливо, є пропущені.
- Наталія Гуменюк заявила, що вибухи у Криму – це звичайні провокації росіян.