Під час атаки на Крим могли уразити поромну переправу та катер, – Братчук

У ніч проти 16 серпня у Криму лунали вибухи. Попередньо, є влучання, про які росіяни вирішили не згадувати.

Зранку міноборони Росії "переможно" звітувало про збиття дронів та морських катерів. Однак речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що є влучання.

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Ймовірні наслідки нічної атаки на Крим

За словами Братчука, внаслідок атаки на Крим 16 серпня можуть бути уражені поромна переправа у порту Керчі та катер у Чорноморському.

Нічна атака на Крим, попередньо уражені: поромна переправа у порту Керчі. Катер у Чорноморському,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що інформації від інших відомств про влучання на півострові наразі не було.

Нагадаємо, раніше Міноборони Росії заявило, що впродовж нічної атаки засоби їхньої ППО нібито перехопили та знищили над окупованим Кримом 5 БпЛА літакового типу, а ще 2 безекіпажні катери у Чорному морі.

Подробиці щодо вибухів у Криму