Під час атаки на Крим могли уразити поромну переправу та катер, – Братчук

16 серпня 2024, 11:21
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Автор: Анастасія Кушпіт

Джерело:

Сергій Братчук

У ніч проти 16 серпня у Криму лунали вибухи. Попередньо, є влучання, про які росіяни вирішили не згадувати.

Зранку міноборони Росії "переможно" звітувало про збиття дронів та морських катерів. Однак речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що є влучання.  

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Ймовірні наслідки нічної атаки на Крим

За словами Братчука, внаслідок атаки на Крим 16 серпня можуть бути уражені поромна переправа у порту Керчі та катер у Чорноморському.

Нічна атака на Крим, попередньо уражені: поромна переправа у порту Керчі. Катер у Чорноморському,
– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що інформації від інших відомств про влучання на півострові наразі не було.

Нагадаємо, раніше Міноборони Росії заявило, що впродовж нічної атаки засоби їхньої ППО нібито перехопили та знищили над окупованим Кримом 5 БпЛА літакового типу, а ще 2 безекіпажні катери у Чорному морі.

Подробиці щодо вибухів у Криму

  • Атака розпочалася близько 01:38 ночі, в цей гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв написав у телеграм-каналі, що у Севастополі "працює ППО".
  • Телеграм-канал "Кримський вітер" писав, що у Феодосії чули стрілянину. Вибухи лунали і в районі гори Мітрідат – там спалахнула пожежа, а над поромною переправою було видно дим. На околицях Керчі також виднівся дим. Ще вибухи чули у районі Кам'янки під Сімферополем, там виникла пожежа, у Бахчисарайському районі біля Орлівки, а ще у Чорноморському.
  • Також повідомлялося, що в Керчі на вулиці Радянській пошкоджено комунікацію.
  • "Кримський вітер" також повідомив, що в районі Керчі, за словами підписників, могла бути уражена ЗРК "Панцир-С1", але незалежних підтверджень цієї інформації немає. 