Під час атаки на Крим могли уразити поромну переправу та катер, – Братчук
Джерело:Сергій Братчук
У ніч проти 16 серпня у Криму лунали вибухи. Попередньо, є влучання, про які росіяни вирішили не згадувати.
Зранку міноборони Росії "переможно" звітувало про збиття дронів та морських катерів. Однак речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що є влучання.
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Ймовірні наслідки нічної атаки на Крим
За словами Братчука, внаслідок атаки на Крим 16 серпня можуть бути уражені поромна переправа у порту Керчі та катер у Чорноморському.
Нічна атака на Крим, попередньо уражені: поромна переправа у порту Керчі. Катер у Чорноморському,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що інформації від інших відомств про влучання на півострові наразі не було.
Нагадаємо, раніше Міноборони Росії заявило, що впродовж нічної атаки засоби їхньої ППО нібито перехопили та знищили над окупованим Кримом 5 БпЛА літакового типу, а ще 2 безекіпажні катери у Чорному морі.
Подробиці щодо вибухів у Криму
- Атака розпочалася близько 01:38 ночі, в цей гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв написав у телеграм-каналі, що у Севастополі "працює ППО".
- Телеграм-канал "Кримський вітер" писав, що у Феодосії чули стрілянину. Вибухи лунали і в районі гори Мітрідат – там спалахнула пожежа, а над поромною переправою було видно дим. На околицях Керчі також виднівся дим. Ще вибухи чули у районі Кам'янки під Сімферополем, там виникла пожежа, у Бахчисарайському районі біля Орлівки, а ще у Чорноморському.
- Також повідомлялося, що в Керчі на вулиці Радянській пошкоджено комунікацію.
- "Кримський вітер" також повідомив, що в районі Керчі, за словами підписників, могла бути уражена ЗРК "Панцир-С1", але незалежних підтверджень цієї інформації немає.