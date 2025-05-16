Росіяни кілька разів змінювали версію: Братчук сказав, що могло бути ціллю атаки в Криму

Вночі 16 травня було дуже неспокійно в тимчасово окупованому Криму. Спочатку окупанти заявляли про атаку морських дронів, згодом з'явилася версія про повітряні БпЛА.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив 24 Каналу, що йому особисто добре знайомі ті місця, куди завдано ударів. За його словами, зараз у районі все ще триває детонація.

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Що Україна могла знищити

Як розповів Братчук, ураження могли зазнати об'єкти 126-ї окремої бригади берегової оборони збройних сил Росії.

Після повернення Криму до складу України, там знову буде розміщено нашу військову частину,

– підкреслив він.

За наявними відеоматеріалами, можна припустити, що удари відбулися по складах зберігання боєкомплекту та озброєння. Принаймні, такі бази були там ще наприкінці 1990-х років. Серйозних змін, найімовірніше, не сталося.

Крім 126-ї бригади, на території Ангарського перевалу розміщується також 8-й окремий артилерійський полк та інші військові частини. Саме там також були зафіксовані вибухи.

"Що саме прилетіло? Можливо, звичайні, а, можливо, незвичайні "бойові комарі", які виконали свою надзвичайно важливу, але почесну місію ураження ворога", – сказав Сергій Братчук.

Які версії висунули росіяни

Російська сторона, своєю чергою, заявила про нібито знищення 65 українських дронів, але правдивість цієї інформації викликає сумніви. Спершу о 4-й ранку повідомлялося про атаку морських дронів у районах Севастополя та Ялти, але вже о 6-й ранку росіяни заговорили про атаку повітряних БпЛА.

Є версія, що це морські дрони доставили українські безпілотники й вони влучили туди, де влучили. Наразі триває дорозвідка. Сподіваюся, наслідки будуть максимальні для ворога,

– зазначив речник.

Він додав, що ці склади використовувалися для забезпечення російських окупаційних військ на півдні України: у тимчасово окупованій Херсонській області, частині Запоріжжя, а також, ймовірно, на Новопавлівському напрямку – півдні Донеччини.

Крим і надалі залишається ключовим військово-логістичним хабом для росіян, тому подібні удари є важливими й стратегічно обґрунтованими.

Зауважимо, очільник ГУР МО України Кирило Буданов сказав, що наша держава витісняє росіян з повітря над Чорним морем завдяки "новим технологічним рішенням".