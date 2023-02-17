Вибуховий ранок у Криму: бідкаються на атаку Балаклавської ТЕС та відімкнення світла

Ранок 17 лютого видався вкрай неспокійним для мешканців тимчасово окупованого Криму. Місцева влада бідкається на чергову атаку безпілотників. Мешканці ж залишаться без світла.

Традиційно для мешканців окупованих територій "нічого не сталося". Водночас буцімто "атака безпілотників" стала причиною відімкнення світла. Росіяни, а що з лицем?

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Буцімто атака Балаклавської ТЕС

Принаймні на цьому наголошує так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв. Він, звичайно ж, почав вигадувати байки про роботу ППО. Мовляв, вдалося збити безпілотник, який буцімто "намагався атакувати важливий об'єкт".



Развожаєв бідкається на атаку дронами / Скриншот з його телеграму

Власне, мовиться про те, що атаку здійснили з самісінького ранку. А сталася вона поблизу Балаклавської ТЕС. Той самий "важливий об'єкт". Цікаво, що він також розповів про те, що спалахнула пожежа на судні чорноморського флоту. Але і тут переживати не варто, адже воно було списане.

Й в улюбленій манері окупантів, "втрат і руйнувань немає". Ну, звичайно ж, якщо судно списане, то хай уже горить синім полум'ям. Гірше вже не буде. А от і ні. На окупантів очікує день без світла.

Запровадили відключення у Криму

Так-так, влучання відсутні, руйнування теж. Але окупанти вирішили запровадити графіки відключення світла. Цікаво, що у Балаклавському районі електроенергії не буде аж з 9 до 17 години. Непоганий результат, як на "нічого не сталося".



У Балаклавському районі вимикатимуть світло / Фото з мережі

США за демілітаризацію Криму

Достеменно невідомо, чи була це атака безпілотниками. Та й достеменно незрозуміло, що сталося, бо окупанти завчили формулювання про "роботу ППО" та "атаку дронами" і повторюють його за будь-яких нагод.

Водночас зауважимо, що у США підтримують атаку Україною військових об'єктів Росії на території тимчасово окупованого Криму. На цьому наголосила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Росія побудувала в Криму масу військових споруд, це законні цілі, по яких Україна завдає ударів, і ми підтримуємо це. Україна не перебуватиме у безпеці, доки Крим щонайменше не буде демілітаризований,

– підкреслила вона.

Наостанок зауважимо, що бавовняним було й 16 лютого для окупантів. Але тоді вибухи лунали в Армянську. Мережею ширилися світлини з густим димом, який здіймався до неба. В українських телеграм-каналах розповідали про те, що там щось по-чорному горить. Тим часом окупанти стверджували, що щось там несуттєво бахнуло, і що працювала ППО.