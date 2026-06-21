Два порти, військова частина і не тільки: що могли уразити в Криму цієї ночі
Окупований Крим вночі 21 червня був під атакою "добрих" дронів. Там було уражено низку важливих об'єктів, зокрема 2 порти.
Про це пише Exilenova+ та Supernova+.
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Що атакували у Криму?
Серед уражень – Керченський морський порт, промислова зона, ТЕС-Термінал (TES-Terminal), а саме залізничний термінал перевалки та зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу.
Після атаки в порту горить резервуарний парк. Схоже, що бочки "зловили" повними, пожежа там масштабна.
Місце атаки: дивіться на карті
Також могла бути атакована військова частина 98546. Цей номер належить 630-му окремому колійному залізничному батальйону, який входить до складу 39-ї окремої залізничної бригади Росії.
Місце атаки: дивіться на карті
Не оминули дрони й порт "Кавказ", а саме комплекс перевантаження нафтопродуктів та майданчик для накопичення та очікування перед завантаженням на пором.
Місця атаки: дивіться на карті
Станом на ранок пожежі у портах "Керч" та "Кавказ" продовжуються, що підтверджується даними системи FIRMS та кадрами, опублікованими місцевими жителями.
Також зафіксовано ще один осередок займання у селищі Курортне, де розташовується об'єкт ППО.
Осередки пожеж після атаки на Крим / Фото із соцмереж
Нагадаємо, що минулої ночі у Криму теж було гучно. Згодом у Генштабі повідомили, що дрони уразили міст через Генічеську протоку, "Панцир-С" і пункти управління БпЛА росіян.