Два порти, військова частина і не тільки: що могли уразити в Криму цієї ночі

Окупований Крим вночі 21 червня був під атакою "добрих" дронів. Там було уражено низку важливих об'єктів, зокрема 2 порти.

Про це пише Exilenova+ та Supernova+.

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Що атакували у Криму?

Серед уражень – Керченський морський порт, промислова зона, ТЕС-Термінал (TES-Terminal), а саме залізничний термінал перевалки та зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу.

Після атаки в порту горить резервуарний парк. Схоже, що бочки "зловили" повними, пожежа там масштабна.

Місце атаки: дивіться на карті



Також могла бути атакована військова частина 98546. Цей номер належить 630-му окремому колійному залізничному батальйону, який входить до складу 39-ї окремої залізничної бригади Росії.

Місце атаки: дивіться на карті

Не оминули дрони й порт "Кавказ", а саме комплекс перевантаження нафтопродуктів та майданчик для накопичення та очікування перед завантаженням на пором.

Місця атаки: дивіться на карті

Станом на ранок пожежі у портах "Керч" та "Кавказ" продовжуються, що підтверджується даними системи FIRMS та кадрами, опублікованими місцевими жителями.

Також зафіксовано ще один осередок займання у селищі Курортне, де розташовується об'єкт ППО.

Осередки пожеж після атаки на Крим / Фото із соцмереж

Нагадаємо, що минулої ночі у Криму теж було гучно. Згодом у Генштабі повідомили, що дрони уразили міст через Генічеську протоку, "Панцир-С" і пункти управління БпЛА росіян.