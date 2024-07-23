Вибухова ніч у Криму: окупанти звітують про "збиття" великої кількості дронів

В окупованому Криму у ніч на 23 липня чули вибухи. Гучно було у Севастополі та на мисі Фіолент. Окупаційна влада запевнила жителів півострова, що все гаразд, адже начебто це попрацювала ППО.

Призначений Кремлем "губернатор" окупованого Криму Развожаєв написав у своєму телеграм-каналі, що лише в районі Севастополя збили щонайменше 15 безпілотників.

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Окупанти запевняють, що жодні об'єкти не постраждали

У Севастополі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили атаку БпЛА. За попередньою інформацією, в районі Північної сторони та Фіоленту військові над акваторією знищили понад 15 безпілотників,

– поспішив заспокоїти жителів півострова Развожаєв.

Звісно, так званий "губернатор" сказав, що жоден об'єкт не постраждав. Проте, слід зазначити, що це у традиціях ворога – приховувати наслідки вдалих українських атак по військових цілях.

За словами окупаційної влади, вдалось пошкодити лише вантажівку та територію одного із садових товариств.