Вибухова ніч у Криму: окупанти звітують про "збиття" великої кількості дронів
В окупованому Криму у ніч на 23 липня чули вибухи. Гучно було у Севастополі та на мисі Фіолент. Окупаційна влада запевнила жителів півострова, що все гаразд, адже начебто це попрацювала ППО.
Призначений Кремлем "губернатор" окупованого Криму Развожаєв написав у своєму телеграм-каналі, що лише в районі Севастополя збили щонайменше 15 безпілотників.
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Окупанти запевняють, що жодні об'єкти не постраждали
У Севастополі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили атаку БпЛА. За попередньою інформацією, в районі Північної сторони та Фіоленту військові над акваторією знищили понад 15 безпілотників,
– поспішив заспокоїти жителів півострова Развожаєв.
Звісно, так званий "губернатор" сказав, що жоден об'єкт не постраждав. Проте, слід зазначити, що це у традиціях ворога – приховувати наслідки вдалих українських атак по військових цілях.
За словами окупаційної влади, вдалось пошкодити лише вантажівку та територію одного із садових товариств.Зверніть увагу! Після попередньої атаки на мис Фіолент, окупант не дорахувався складів боєприпасів. Також припускали, що там могли зберігати іранські "Шахеди".