В Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів, – "Атеш"

В анексованому Криму в ніч з 23 на 24 травня лунали потужні вибухи у багатьох містах. У місцевих пабліках писали про прильоти в Алушті.

Партизани з "Атешу" зрештою розповіли, які наслідки були в окупантів після прильоту. У мережі також показали, що саме могло бути ураженим.

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Які можливі наслідки прильоту по Алушті

Агенти руху "Атеш" повідомили, що станом на 24 травня 00:03 в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів у військовій частині 28735. Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.

Варто зазначити, що це колишня українська військова частина, яка тепер використовується окупантами.

Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень устаткуванню та безлічі знищених окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру,

– наголосили партизани.

Однак в "Атеші" закликали усе ж почекати на офіційне підтвердження від Сил оборони України щодо наслідків роботи в Алушті.

Крім того, у мережі також показали, який має вигляд ймовірний пункт зв'язку окупантів у Алушті, у який могли влучити.

В Алушті могли влучити в пункт зв'язку окупантів / Фото з місцевих телеграм-каналів

В Алушті були потужні вибухи

У багатьох містах Криму ввечері 23 травня лунали потужні вибухи. Російські загарбники повідомляли про "комбінований удар ракетами та дронами", а також писали про роботу своєї сумнозвісної ППО.

Окупанти також зазначали, що нібито всі цілі в небі було збито. Однак у мережі почали ширити відео з прильотами в Алушті, де явно було видно, що російська ППО не спрацювала.

У телеграм-каналі "Кримський вітер" також писали, що медпрацівників викликають терміново на роботу в Алушті. Хоча до цього так званий "глава Криму" Сєргєй Аксьонов писав, що нібито було влучання по "порожньому об'єкту господарського призначення".

В "Атеші" закликали людей в тимчасово окупованому Криму ставати частиною партизанського руху і творити нашу спільну перемогу. Для цього треба написати координатору в телеграмі: @ruslan_atesh_ua