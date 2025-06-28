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24 Канал Новини України Вночі в Криму були вибухи: добре прилетіло по аеродрому "Кіровське"
28 червня, 12:14
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Вночі в Криму були вибухи: добре прилетіло по аеродрому "Кіровське"

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Вночі 28 червня був атакований аеродром "Кіровське" в Криму.
  • Імовірно, уражені склади, об'єкти ППО, авіатехніка.
  • Уночі там пролунало 5 – 6 вибухів, супутники NASA зафіксували сильні пожежі на летовищі.

Є підтвердження того, що вночі 28 червня уразили один з кримських аеродромів. Він розташований південніше селища Кіровське.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кримський вітер".

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Які наслідки атаки на аеродром "Кіровське" в Криму

"Крымский ветер" припускає, що можуть бути уражені склади та об'єкти ППО. Окрім цього, є влучання по одній з авіаційних стоянок, видно гелікоптер, який горить. Вибухали і паливні баки винищувачів Су.

Де аеродром "Кіровське" в Криму: показуємо на карті

А на одному з відео в мережі чутно, як вибухає боєкомплект на аеродромі.

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В районі аеродрому в період з 2:50 до 03:02 пролунало 5 – 6 вибухів, а перед тим було чути проліт дронів. Також нам повідомили, що близько 01:30 у Джанкойському районі стріляла росППО, можливо, по тих самих БпЛА, 
– ідеться в дописі.

Сильні пожежі на летовищі зафіксували супутники NASA.

Пожежі на аеродромі "Кіровське" / Фото "Крымский ветер"

 

Стрілками вказано центри вогнищ.