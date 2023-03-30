Вибух нагадував землетрус, – Барієв розповів деталі "бавовни" у Криму

Після обіду 29 березня на аеродромі у Гвардійському пролунав вибух. Місцеві жителі повідомили про "прильоти".

Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, кримська окупаційна влада всілякими способами намагається приховати інформацію про пошкодження.

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Потужної сили вибух

Ескендер Барієв пояснив, що місцеві гауляйтери, зокрема і призначений Кремлем російський голова окупованого Криму Сергій Аксьонов, небагатослівні. Останній заявив, що на півострові спрацювали системи ППО і залишки БпЛА упали в полі.

Більше інформації повідомляють місцеві жителі, які стали свідками "бавовни".

Вони говорять про те, що був дуже потужний вибух, схожий навіть на землетрус,

– прокоментував він.

За його словами, поки невідомо, де саме відбувся "приліт".

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Член Меджлісу кримськотатарського народу розказав, що "бавовна" могла завітати на аеродром чи інший стратегічний об’єкт.

"Це дійсно стратегічний регіон", – зауважив він.

На його думку, не менш важливим є те, що поруч є залізниця.

Ці потужні вибухи говорять про те, що є пошкодження, але ми чекаємо на інформацію,

– заявив.

За його словами, найближчим часом усі карти будуть розкриті.

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