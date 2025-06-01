Росіяни бідкаються, що українські винищувачі атакують Крим ракетами

Увечері 30 червня у Криму оголосили повітряну тривогу. Тамтешні пабліки публікують відео з прольотом ракет.

Близько 21:00 телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що у військових частинах Севастополя звучить сигнал тривоги. У Красноперекопському районі пролунав вибух, а Керченський міст перекритий для руху, передає 24 Канал.

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Україна атакує окупантів в Криму і не тільки

Пізніше у мережі почали з'являтися повідомлення про проліт ракет над Херсонською областю у бік півострова.

Ракета летить на Крим: дивіться відео

Півострів під ракетною атакою: дивіться відео

Російські пропагандисти заявили, що близько 9 українських винищувачів атакують Крим ракетами Storm Shadow.

Пізніше моніторингові пабліки написали, що Storm Shadow пролетіли над північчю Криму і потім рушили у бік Ростовської області. Також повідомляється про сильний приліт по окупованій частині Донеччини. Попередньо, по вузловій станції в Ясинуватій та в районі металургійного заводу.

Російські пропагандисти плачуться, що ЗСУ завдають ударів по всьому Півдню, Донеччині, Ростовській області та Криму. Вони заявляють, що Україна використовує аналоги німецьких ракет Taurus.