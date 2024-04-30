Вибухи по всьому Криму і не тільки: окупанти повідомляють про масовану "бавовну"
В ніч на 30 квітня у низці населених пунктів Кримського півострова лунали вибухи. Окрім цього, гучно було й на інших окупованих територіях.
Також вже класично росіяни перекривали Кримський міст. У місцевих пабліках таку активність пов'язували з передачею Україні американських ракет ATACMS.
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Масовані атаки
В ніч на 30 квітня в тимчасово окупованому Криму оголосили про ракетну небезпеку. Тривога лунала по всьому півострову. Згодом моніторингові канали повідомили про перші вибухи – й не лише у Криму.
Неспокійною ніч була у Джанкої, Октябрськом та Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків. Додамо, що окупанти цієї ночі тимчасово перекривали Кримський міст.
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Також вибухи чули у Генічеську, що у Херсонській області. А трохи раніше писали про такі ж події поблизу Маріуполя.
ATACMS вже могли працювати
- У США підтвердили, що у березні цього року таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS. Тобто це сталося ще до того, як Конгрес підтримав законопроєкт про допомогу. За данними ЗМІ, йдеться про понад як 100 ракет.
- В Інституті вивчення війни зазначають, що ЗСУ вже могли відпрацювати цими ракетами під час недавніх ударів по окупованому Джанкою в Криму та Бердянську в Запорізькій області – там завдали кількох ударів по системі ППО С-300. Окрім цього, більше як 10 вибухів чули біля села Бабах-Тарама, яке розташоване на межі Донецької та Запорізької області.
- Аналітики очікують, що надходження великої кількості ракет ATACMS допоможе Україні погіршити матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Також далекобійна зброя загрожує російським аеродромам у глибоких тилах.