Вибухи по всьому Криму і не тільки: окупанти повідомляють про масовану "бавовну"

30 квітня 2024, 02:58
Читать новость на русском

В ніч на 30 квітня у низці населених пунктів Кримського півострова лунали вибухи. Окрім цього, гучно було й на інших окупованих територіях.

Також вже класично росіяни перекривали Кримський міст. У місцевих пабліках таку активність пов'язували з передачею Україні американських ракет ATACMS.

Дивіться також Тактика Першої світової: як старенькі літаки Як-52 можуть зекономити Україні цінні ракети ППОВ

Масовані атаки

В ніч на 30 квітня в тимчасово окупованому Криму оголосили про ракетну небезпеку. Тривога лунала по всьому півострову. Згодом моніторингові канали повідомили про перші вибухи – й не лише у Криму. 

Неспокійною ніч була у Джанкої, Октябрськом та Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків. Додамо, що окупанти цієї ночі тимчасово перекривали Кримський міст. 

Місцеві жителі чули вибухи у Криму: коментарі з пабліків

Також вибухи чули у Генічеську, що у Херсонській області. А трохи раніше писали про такі ж події поблизу Маріуполя.

ATACMS вже могли працювати

  • У США підтвердили, що у березні цього року таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS. Тобто це сталося ще до того, як Конгрес підтримав законопроєкт про допомогу. За данними ЗМІ, йдеться про понад як 100 ракет.
  • В Інституті вивчення війни зазначають, що ЗСУ вже могли відпрацювати цими ракетами під час недавніх ударів по окупованому Джанкою в Криму та Бердянську в Запорізькій області – там завдали кількох ударів по системі ППО С-300. Окрім цього, більше як 10 вибухів чули біля села Бабах-Тарама, яке розташоване на межі Донецької та Запорізької області.
  • Аналітики очікують, що надходження великої кількості ракет ATACMS допоможе Україні погіршити матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Також далекобійна зброя загрожує російським аеродромам у глибоких тилах.

Автор: Дмитро Усик