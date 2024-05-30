Наша ефективність зростає, – генерал-лейтенант у відставці оцінив атаки по Криму

В окупованому Криму у ніч на 30 травня пролунали вибухи. Окупанти повідомили про ракетну небезпеку та перекрили Кримський міст. Згодом пропагандисти написали про пошкодження двох поромів.

Попри всі заходи з протиракетної та протиповітряної оборони Росія все-таки не може захистити цей регіон. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, додавши, що Україна проривається до усіх військових баз, аеродромів та логістичних хабів противника.

Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакувала Україну 30 травня

Позитивна динаміка продовжується

Навіть російська пропаганда змушена визнати, що повністю закрити всі важливі об'єкти від ударів країна-агресорка не може. Систем і засобів суттєво не вистачає.

Однак не варто забувати, що ворожі РЕБи діють та все-таки можуть впливати на можливості України. Навіть західні фахівці відзначають, що ефективність окремих снарядів HIMARS знижується.

Все це зрозуміло, бо обидві сторони працюють, щоб нейтралізувати одна одну. Україні вдається за багатьма напрямками бути попереду. Наше майбутнє у війні – це майбутнє технологічного розвитку, а завдяки цьому досягнення перемоги в озброєнні,

– зауважив Ігор Романенко.

Ми бачимо, як потужно Україна працює по окупованій території, а також б'є по території ворога, навіть знищує стратегічні станції, які належать до ядерної тріади, а також станцію зв'язку, яка бере участь у протикосмічній обороні росіян – все це вже стратегічний рівень.

Україна досягає таких результатів виключно своєю зброєю, поки на Заході ще тривають дискусії щодо того, чи надавати дозвіл використовувати їхні засоби.

Росія дуже чутлива до Криму

Якщо Україні нададуть всю потрібну зброю та знімуть заборони на її використання, то нам вдасться завдати ефективних ударів. Ворог особливо чутливий до Криму, але навіть у цій "гавані", як кажуть пропагандисти, можна буде працювати.

Те саме стосується Чорноморського флоту. Україні вдається ефективно працювати навіть старими радянськими бомбардувальниками. Тому рано чи пізно час все-таки дійде до Кримського мосту. Окупанти це розуміють, тому дедалі більше орієнтуються на поромні переправи.

"Але й там будуть відповідні удари. Думаю, найближчим часом їх інформаційно покажуть. Тобто тут наша ефективність і потужність зростають – це дуже важливий знак", – підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

Вибухи у Криму 30 травня