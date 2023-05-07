В окупованому Криму дуже "тривожно": росіянам привиділась атака безпілотників

На тимчасово окупованому півострові ніч 7 травня пройшла ну дуже гучно. Вибухи лунали як у Севастополі, так і на мисі Фіолент, а ще в Євпаторії, Саках, Новофедорівці.

Так звана окупаційна влада вже поскаржилася нібито на чергову "атаку безпілотників". Про гучну ніч у Криму та наслідки "бавовни" розповідає 24 Канал.

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Окупанти заявили про нібито понад 10 БпЛА

Так званий "губернатор" Севастополя вже заволав, що буцімто вночі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили чергову атаку. Развожаєву знову привиділися безпілотники. Він заявив, що нібито один з них "впав" у лісосмузі, а уламки вже виявили співробітники так званих "МВС та МНС".

Також загарбники нібито змогли збити ще два дрони над морем. Развожаєв нив, що на Крим та Севастополь загалом було направлено аж понад 10 безпілотників.

Звичайно ж, окупанти звинуватили у всьому українців та вже традиційно заявили, що буцімто "жодні об'єкти у місті не постраждали". Втім, чомусь "губернатор" не уточнив, що було зі щонайменше сімома іншими безпілотниками.

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Сезон для тих, хто "понаєхав"

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня в ефірі національного телемарафону зазначила, що, як і обіцяли українські військові, у Криму продовжується сезон. Однак, він зовсім не курортний.

Напрямок дуже потужно збігається з напрямком русского воєнного корабля для тих, хто "понаєхав". Для тих, хто місцевий, – усе спокійно,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Також зазначила, що інформація про вибухи на мисі Фіолент потребує ретельної перевірки. "Але те, що відбувалося дійсно у соцмережах, обмін так званими емоціями та враженнями від того, що відчули на собі кримці на той момент, цілком ймовірно може означати проростання бавовни", – підсумувала Гуменюк.

, вибухи у Криму прогриміли близько 3 години ночі 7 травня. Спочатку їх чули у Севастополі. Згодом у мережі писали про мис Фіолент, біля якого вибухи були такої потужності, що в навколишніх будівлях трусило вікна та стіни. Окрім того, поблизу кладовища спалахнула пожежа. Також було гучно у Євпаторії, а близько 4 ранку естафету вже прийняли Саки тощо.