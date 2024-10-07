Які серйозні цілі могли бути уражені в Криму: огляд фронту від Світана

Ніч на 7 жовтня у Криму була доволі гучною. Вибухи гриміли у районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці, а також на нафтовому терміналі у Феодосії.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів, чим важливі удари по таких ворожих об'єктах.

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Яке значення нафтового термінала в Феодосії

Світан зазначив, що у Криму є 2 нафтові термінали: у Феодосії та Севастополі. Феодосійська бухта вважається такою, що не замерзає, тому там свого часу був розгорнутий нафтовий термінал, аби забезпечувати півострів нафтою та продуктами її перероблення.

Тому це була одна з основних цілей,

– заявив полковник запасу.

Він наголосив, що удар по терміналу в Феодосії є необхідним заходом, оскільки інакше ніяк не можна знизити потік нафтопродуктів у Криму. Важливо знищувати всі російські нафтові термінали, зокрема й Новоросійський.

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Чим цінний для Росії аеродром "Саки"

Полковник запасу зауважив, що військовий аеродром "Саки" у Новофедорівці, де вночі 7 жовтня прогриміли вибухи, окупанти вже кілька разів відновлювали після наших ударів. Він є великим складом боєприпасів, там розташований доволі серйозний командний пункт і система зв'язку.

Він зауважив, що зліт російських літаків з аеродрому "Бельбек" відбувався за протоколом безпеки. Ворог підіймав авіацію, зрозумівши, що на захід Криму прямували безпілотники.

Вони підіймають авіацію, щоб перечекати у повітрі удари або принаймні піти, бо розуміють: якщо накриють аеродром – то літакам мало не здасться,

– сказав Світан.

Також, додав він, частина літаків використовується як ППО, намагаючись знищити безпілотники.