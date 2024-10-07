У Криму розпочалася гучна ніч: лунають вибухи та піднята авіація

Мешканці Криму повідомляють про вибухи у Криму. Перші гучні звуки пролунали о 23:30 6 жовтня у Сакському районі.

Також відомо, що сигнал тривоги лунає у військових частинах Севастополя. Про це повідомляє "Кримський вітер".

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Що відомо про вибухи у Криму

Місцеві жителі повідомляють, що о 23:30 у Сакському районі було чути 2 потужні вибухи, а о 00:20 – ще 7. Вибухи чули й о 1:06.

Схоже, під атакою перебуває аеродром "Саки" в Новофедорівці. Поблизу летовища чутно стрільбу. Стверджують, що там є влучання.

Спочатку відлуння вибухів було чути у Сімферопольському районі – припускали, що вони доносилися із Сакського. Втім, близько 1 ночі 7 жовтня, ймовірно, вибухи лунали вже у самому Сімферополі.

Опівночі також стало відомо, що росіяни підняли в повітря винищувачі з аеродрому "Бельбек". Згодом з'явилися кадри, на який, ймовірно, видно пожежу на цьому летовищі.

На аеродромі "Бельбек" зафіксовано пожежу / Фото "Кримського вітру"

У російських телеграм-каналах активно поширювали попередження про небезпеку для аеродромів Криму. Казали, що летять БпЛА з моря.

Сімферополь, ГРЕС, Гвардійське та ближні населені пункти тривога по БпЛА,

– панікували у росЗМІ та бідкалися про "провокації у день народження Путіна" 7 жовтня.

Згодом тривогу оголосили по всій території Криму. Небезпека уже не лише від БпЛА, але й від ракет, пишуть пропагандистські телеграм-канали.

Близько: 04:30 вибухи почула Феодосія. Опісля у мережі з'явилися кадри пожежі на місцевій нафтобазі. Влучання по об'єкту визнала місцева влада. Цей морський термін вже зазнавав атаки безпілотників у березні цього року.

Цікаво: За повідомленням ЗМІ, Україна вперше застосувала свою далекобійну ракету-дрон "Паляниця" для атаки на військовий об'єкт у тимчасово окупованому Криму у серпні цього року. На День Незалежності президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування "Паляниці", але не надав деталей щодо цілі. Українська "Паляниця" поєднує характеристики як дрона, так і ракети, що відображає еволюцію українських оборонних технологій.

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