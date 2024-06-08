Росіяни заявили, що збили у Криму безекіпажні катери та з десяток БпЛА

Вночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Окупанти традиційно стверджують про збиття різноманітних цілей, однак, вочевидь, є влучання.

Так, окупанти стверджують, що вночі 8 червня над Кримом нібито збили 5 БпЛА і ще 4 – "перехопили". Також ворог радісно звітує про буцімто знищення безекіпажних катерів.

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Росія заявила про знищені цілі під час атаки на Крим

Російське міноборони заявило, що вночі на підході до Криму буцімто збили 2 безекіпажних катери. Місцеві пропагандистські канали стверджують, що один з них знищили у районі Стрілецької бухти у Севастополі.

Також окупанти звітують про 9 збитих та перехоплених БпЛА.

Окупаційний глава Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що ушкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано. Однак у мережі поширюють фото, які свідчать про протилежне. Як мінімум, у жителів Севастополя неподалік від місця вибуху повилітали вікна.



Наслідок вибуху в Севастополі / фото "Кримський вітер"

Окупанти заявили про атаку БпЛА

Цієї ночі у Росії було доволі "тривожно". У різних регіонах Росії працювала ППО. Вороже міноборони стверджує, що за ніч було перехоплено або знищено нібито аж 25 безпілотників над Ростовською, Білгородською, Брянською, Тульською, Астраханською областями, Краснодарським краєм та окупованим. А також 2 безекіпажні катери.

Що відомо про нічні вибухи у Криму