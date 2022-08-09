Їм час звикати, – Піонтковський про істерику росіян щодо Криму

У тимчасово окупованому Криму 9 серпня на авіабазі окупантів пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти вже почали істерити через це у соціальних мережах.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, це цілком зрозуміло, адже між Україною і росією триває війна.

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Час звикати до цих реалій

Експерт пояснив, що військові об'єкти в Криму є допустимою ціллю в ході військових дій. Особливо, враховуючи ситуацію на півдні нашої країни.

Зараз центр зіткнення зміщується на Південь України, а все забезпечення Півдня проходить через Кримський перешийок та Кримський міст. Тому час звикати до цих реалій,

– зауважив Піонтковський.

Він додав, що до подібних ситуацій мають звикати й російські пропагандисти, й керівництво країни-окупантки.

Піонтковський про вибухи у Криму та реакцію пропагандистів: дивіться відео

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Вибухи у Криму: що відомо

Біля Новофедорівки, що у Криму, 9 серпня пролунали вибухи на авіабазі росіян. Відомо, що це територія аеродрому "Саки". Саме звідти злітали винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України. Повідомлення про вибухи почали з'являтись після 15:20. Місцеві жителі розповідали, що чули до 15 гучних звуків.

Вибухи в окупованому Криму викликали паніку серед росіян. На півострові з'явились кілометрові затори, бо всі хочуть евакуюватися. Натомість з боку Євпаторії прямували колони машин екстрених служб.

Окупанти почали відгороджувати місце вибуху на 5 кілометрів. Колишній працівник СБУ Іван Ступак пояснив, це роблять для того, щоб місцеві не могли підходити та знімати наслідки ураження, тобто щоб ці фото та відео не потрапили до України. На його думку, вони не хочуть, щоб Збройні Сили проаналізували ці вибухи.

Тим часом російські ЗМІ публікують найрізноманітніші версії подій: від диверсій до пожежі під час завантаження палива. А "миролюбні" росіяни просять атакувати Київ та Львів.

В Офісі Президента вже відреагували на вибухи у Новофедорівці. Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що український південь особливо прекрасний у серпні.

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