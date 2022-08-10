За кілометр зносило дахи, уявіть, що тоді на аеродромі, – Арестович про наслідки вибухів у Криму

На базі росіян в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Мешканці Сакського району мали нагоду відчути наслідки "бавовни" на собі.

Кожного дня наші майстерні герої завдають ворогу дуже потужних ударів. російські окупанти не встигають звикнути "бавовни", адже кожного дня її розміри та важливість для поля бою зростають.

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Арестович про успіхи ЗСУ

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що нашим воїнам вдається дуже успішно руйнувати логістичні центри ворога та його склади з боєприпасами. Впродовж кожної доби ворог не дораховується кількох дуже важливих об'єктів.

Стільки баз росіян знищили, що вже важко перерахувати. Знищили нафтобазу у Горлівці, вона згоріла повністю. Я вже перестав їх рахувати, якщо чесно,

– сказав Арестович.

Також він додав, що два вкрай важливі удари ворогу вдалося завдати 9 серпня. росіяни залишилися без бази в Новоолексіївці, яка забезпечувала угруповання ворога на Півдні, а також "бавовна" на аеродромі в Криму, з якого російські окупанти здійснювали вильоти на лінію фронту.

Що стосується брехні росіян про кілька вибухів і щодо "вцілілої техніки", то її спростовують самі наслідки потужної "бавовни".

За кілометр зносило дахи, уявіть, що тоді на аеродромі,

– наголосив Арестович.

Також він додав, що наша авіація на Півдні працювала по позиціях російських окупантів впродовж всього дня, що яскраво свідчить, що жодного розхваленого росіянами ППО там немає й близько.

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