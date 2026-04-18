Крим під повітряним ударом: потужні вибухи гриміли в Севастополі, спалахнули кілька пожеж
- У ніч на 18 квітня в окупованому Криму сталися вибухи, найбільше у Севастополі.
- Це через атаку дронів, після якої, попередньо, загорілися порт і нафтобаза.
На окупований Росією Крим уночі 18 квітня налетіли БпЛА. Низка вибухів лунала у різних районах півострова, найбільше у Севастополі.
"Кримський вітер" у телеграмі сповіщає про пожежу на нафтобазі. Також є інформація, що горів порт.
Що відомо про повітряний удар по Криму 18 квітня та можливі наслідки?
У тимчасово окупованому Криму вночі 18 квітня прогриміла низка вибухів. Роботу російської протиповітряної оборони чули у Саках, Качі, Євпаторії, Миколаївці, Новофедорівці, Бахчисараї. Найгучніше було у Севастополі. Працювали "Панцирі", кулемети, зенітна артилерія.
За інформацією телеграм-спільноти Exilenova+, після атаки ударних БпЛА загорівся порт. Інтенсивну стрілянину чули ще й у районі Севастопольської ТЕЦ. Також з'явилася інформація від місцевих пабліків, що горить нафтобаза на мисі Манганарі.
Тим часом окупаційна адміністрація за звичною методичкою заявляє, що падали лише уламки, а десятки БпЛА збили. Горять же, мовляв, просто залишки нафтопродуктів у якомусь резервуарі.
Над Севастополем – заграва пожежі: дивіться відео очевидців
Додамо, що після атаки ударних БпЛА загорівся нафтовий об'єкт у Тихорєцьку Краснодарського краю. На жаль, відео чи фото звідти поки що немає.
Де ще дрони завдавали шкоди Росії?
У ніч на 17 квітня БпЛА атакували Ленінградську область. Чимало рейсів із місцевих аеропортів змушені були кружляти у небі. Уламки дронів, як заявляла місцева влада, попадали у різних місцях.
Того ж дня Сили оборони завдали ударів по командно-спостережних пунктах та базах з ремонту й обслуговування техніки, уразивши також склад зберігання катерів у Криму.
Перед цим військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан говорив 24 Каналу, що російській армії вже не вистачає протиповітряної оборони, щоб прикрити всі об'єкти.