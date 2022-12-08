У Росії вже знайшли та затримали "винних" у постійній "бавовні" у Криму

До тимчасово окупованого Криму регулярно підвозять свіжу "бавовну". Загарбники вже навіть знайшли "винних" у цьому. Вони буцімто співпрацювали з українськими спецслужбами.

Зранку 8 грудня ми розповідали вам про те, що у Севастополі пролунали вибухи. Тоді місцева "влада" повідомляла про буцімто "атаки дронами". Тепер же росіяни відзвітувалися про затримання тих, через кого трапляється "бавовна" на півострові, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Затримали мешканців Севастополя

Як повідомляють ЗМІ, російські правоохоронці затримали двох мешканців Севастополя. Окупанти переконують, що одного з них ще у 2016 році завербувала українська спецслужба. Тож від початку так званої "спеціальної військової операції" він ділився відомостями щодо того, де розташовані об'єкти міноборони Росії. Робив це, ясна річ, за фінансову винагороду.

Звичайно ж, з затримання зробили ціле шоу. Правоохоронці процес не лише зняли на відео, а й виклали його в мережу. Не виключаємо, що це могла бути чергова гра на публіку, яка мала б залякати місцеве населення. Мовляв, така доля очікуватиме й на інших, хто співпрацюватиме з Україною.

У Севастополі затримали буцімто "винних" у постійних вибухах: дивіться відео

Загарбники також повідомляють про спільника чоловіка, якого йому буцімто вдалося завербувати за завданням кураторів. Він також займався збором інформації щодо розташування об'єктів фсб. Відповідними даними він ділився з допомогою месенджера WhatsApp.

Що там по вибухах у Севастополі та Бєлгороді

От, наприклад, у Севастополі зранку місцеві повідомляли про звуки вибухів. Їх чули близько 06:50. За наявними даними буцімто працювала ППО. Водночас так званий губернатор побідкався на чергову "атаку дронами".

Цікавіша ситуація у Бєлгородській області. Там о 08:39 повідомили про звуки вибухів. Зауважимо, що в той самий час повітряна тривога лунала на Харківщині. А це означає, що ворог міг випустити по території України ракету типу С-300, яка й упала в Яковлівському районі.

Відомо, що внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа. Дим настільки сильний, що видніється здаля. Користувачі мережі буквально засипали місцеві пабліки роликами, на яких можна побачити його на власні очі.