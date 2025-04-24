Масштабна атака дронами на Крим: вибухи в Сімферополі, Севастополі та інших містах

Крим під масованою атакою дронів: вибухи лунали у Сімферополі, Севастополі, Армянську, Джанкої, Саках та Євпаторії. Повідомляють про роботу ППО та перекриття Кримського мосту.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на місцеві Telegram-канали. Вночі 24 квітня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи одразу в кількох населених пунктах.

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Крим під комбінованою атакою БпЛА

Звуки вибухів чули у Севастополі, Сімферополі, Армянську, Джанкої, Саках та Євпаторії. Над Сімферопольським районом повідомляють про сильні вибухи. Уся західна частина півострова перебувала під тривогою через загрозу ударних БпЛА.

За попередніми даними, є влучання та збиття, але атака ще триває. Через небезпеку було тимчасово перекрито Кримський міст.

Авіаційна тривога охопила весь півострів. Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО та сильні вибухи.

До слова, російські війська запустили крилаті ракети зі стратегічної авіації в ніч на 24 квітня, зафіксовано пуски з літаків Ту-95МС та Ту-160.