Окупаційна "влада" Джанкоя запровадила режим надзвичайного стану

Напередодні у Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, пролунала серія вибухів. Самопроголошена влада міста запровадила режим надзвичайного стану.

Раніше ворожа сторона заявляла про атаку безпілотників. У зв'язку з цим окупаційна адміністрація організувала групи з документування та оцінки завданих збитків. "Голова" міста Ігор Івін зазначив, що потерпілим будуть компенсовані збитки з резервного фонду муніципальної освіти міського округу Джанкой. Про це пише "Крымский ветер".

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РосЗМІ написали, що внаслідок "бавовни" пошкоджені чотири об'єкти залізничної станції. Як наголошує спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, у Джанкої сходяться всі залізничні гілки окупованого Криму.

Виведення з ладу цього вузла паралізує постачання як чорноморського флоту, так і груп окупантів у Херсонській та Запорізькій областях,

– зауважив полковник ЗСУ.

У пропагандистів "всьо пад кантролєм"

Традиційно, російські пропагандисти заявили, що нічна атака дронів на Джанкой є не чим іншим, як "реакцією США у відповідь на озвучений лідером КНР стратегічний курс Китаю бути разом з Росією". При цьому, за словами представниці окупаційної адміністрації Ольгі Ковітіді, атака дронів була "успішно відбита російською системою ППО". Мовляв, значної шкоди не заподіяно, уся кримська інфраструктура працює у плановому режимі.

"Сьогодні противники Росії дуже хочуть дестабілізувати ситуацію в Росії, зокрема в Криму. У ворогів Росії нічого не виходить.

Ми розуміємо, що військова розвідка України дуже хотіла б створити панічні настрої у Криму", – бідкається Ковітіді.

Роіянам "нє захочєтся прієзжать"

Активіст Рагім Гумбатов стверджує, що атака безпілотників у Джанкої завдала серйозної іміджевої шкоди курортній привабливості Криму. Найімовірніше, кількість росіян, які бажають відпочивати на півострові, різко скоротиться.

"Чи багато буде охочих, які заради кримської засмаги ризикуватимуть своїм життям за таких обставин? Мені здається, що відповідь очевидна", – переконаний громадський діяч.

Крім того, додав він, останні події є неабияким ударом по припливу інвестицій до Криму. Річ у тім, що приватний бізнес у цих умовах навряд чи інвестуватиме, тож залишаться лише бюджетні вливання.

Найболючіший удар для Росії