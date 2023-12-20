В Криму прилетіло по центру космічного зв'язку Росії, є руйнування, – ЗМІ
Джерело:"Кримський вітер"
У Криму вдосвіта 20 грудня лунали вибухи. Партизани розповіли, що в окупантів прильоти є щонайменше на двох об'єктах.
Спочатку вибух пролунав орієнтовно о 4 ранку 20 грудня, згодом – о 5:00. Як наслідок – в окупантів прилетіло по військових об’єктах.
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Які наслідки "бавовни" у росіян в Криму
Центр далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії та військову частину 28735 атакували в Криму, поранений співробітник прикордонної служби ФСБ, пошкоджена техніка та антена супутникового зв'язку,
– розповіли партизани.
За їхніми даними, внаслідок успішної атаки у росіян орієнтовно о 4 ранку в Алушті зафіксували щонайменше три прильоти на території військової частини 28735 прикордонної служби ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.
"Попередньо – атака була здійснена з БпЛА. Одного службовця прикордонної служби ФСБ поранено, пошкоджено антену супутникового зв'язку", – розповіли в телеграм-каналі.
Як Storm Shadow вдарили по Центру далекого космічного зв'язку росіян
Партизани розповіли, що ракети Storm Shadow, які є на озброєнні в України, успішно прилетіли орієнтовно о 5 ранку 20 грудня по Центру далекого космічного зв'язку в селі Вітіне Сакського району.
Внаслідок успішного прильоту на території ворожого 40-го окремого командно-вимірювального комплексу у складі головного випробувального космічного центру імені Титова повітряно-космічних сил Росії (військова частина 81415):
- зафіксували щонайменше 1 прильот;
- пошкоджено 1 одиницю військової техніки окупантів;
- вороги не постраждали.
Що відомо про "бавовну" в росіян в Криму
- Російським окупантам протягом ночі та вдосвіта було тривожно в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, вночі вибухи пролунали в тимчасово окупованому Севастополі.
- Гучні вибухи також чули в районі Перевального, Євпаторії та Красноперекопська. Варто зауважити, що саме в районі Перевального дислокується 126 бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії.
- Ба більше, видання Крим.Реалії повідомило, що в центрі Севастополя вибух пролунав на тлі прольоту військового літака. Проте деталей наразі не публікували.