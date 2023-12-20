В Криму прилетіло по центру космічного зв'язку Росії, є руйнування, – ЗМІ

У Криму вдосвіта 20 грудня лунали вибухи. Партизани розповіли, що в окупантів прильоти є щонайменше на двох об'єктах.

Спочатку вибух пролунав орієнтовно о 4 ранку 20 грудня, згодом – о 5:00. Як наслідок – в окупантів прилетіло по військових об’єктах.

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Які наслідки "бавовни" у росіян в Криму

Центр далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії та військову частину 28735 атакували в Криму, поранений співробітник прикордонної служби ФСБ, пошкоджена техніка та антена супутникового зв'язку,

– розповіли партизани.

За їхніми даними, внаслідок успішної атаки у росіян орієнтовно о 4 ранку в Алушті зафіксували щонайменше три прильоти на території військової частини 28735 прикордонної служби ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.

"Попередньо – атака була здійснена з БпЛА. Одного службовця прикордонної служби ФСБ поранено, пошкоджено антену супутникового зв'язку", – розповіли в телеграм-каналі.

Як Storm Shadow вдарили по Центру далекого космічного зв'язку росіян

Партизани розповіли, що ракети Storm Shadow, які є на озброєнні в України, успішно прилетіли орієнтовно о 5 ранку 20 грудня по Центру далекого космічного зв'язку в селі Вітіне Сакського району.

Внаслідок успішного прильоту на території ворожого 40-го окремого командно-вимірювального комплексу у складі головного випробувального космічного центру імені Титова повітряно-космічних сил Росії (військова частина 81415):

зафіксували щонайменше 1 прильот;

пошкоджено 1 одиницю військової техніки окупантів;

вороги не постраждали.

Що відомо про "бавовну" в росіян в Криму