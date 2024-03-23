Вибухи в Криму: приліт міг бути по аеродрому "Бельбек" та розташуванню бригади морської піхоти
Вечір 23 березня в тимчасово окупованому Криму розпочався неспокійно: там оголосили тривогу, а одразу в кількох місцях лунають потужні вибухи. Зокрема три вибухи пролунало поблизу аеродрому "Бельбек".
Окрім аеродрому "Бельбек" на північ від міста, вибухи лунали в районі Козачої бухти, мису Фіолент та у Нижньогірському районі. Про це повідомляє низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.
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Росіяни ввімкнули сигнали повітряної тривоги у військових частинах у Севастополі та Джанкої. Варто зазначити, що у Козачій бухті розташовується 810 бригада морської піхоти Росії і на її об'єктах є "прильоти".
"У Севастополі по кораблях приліт, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму", – написав один з місцевих телеграм-каналів.
Тривожний вечір в Криму: що відомо
- 23 березня о пів на 10 вечора в тимчасово окупованому Криму оголосили повітряну тривогу, окремо сирени увімкнули у військових частинах ворога. Тоді ж росіяни заявили про роботу ППО.
- За повідомленнями моніторингових каналів, вибухи лунають у районі аеродрому Бельбек, у селищі Чорноморське, у районі Козачої бухти – туди відправили 3 машини "швидкої". Також "неспокійно" в районі Фіолент, в Нижньогірському районі та в Інкермані.
- Гауляйтер Севастополя Міхаіл Развожаєв закликав людей дотримуватись заходів безпеки. Він також заявив, що, за попередніми даними, збито кілька повітряних цілей.