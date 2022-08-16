Трафік свідчить про те, що росіяни хочуть якнайшвидше виїхати з Криму, – Чубаров

В окупованому Криму останнім часом побільшало "бавовни". Тільки за 16 серпня були вибухи щонайменше в трьох місцях.

Через це росіяни на півострові м'яко кажучи почали хвилюватися. Це підтверджує і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Окупанти панікують і тікають

За словами Чубарова, там вже були ті, хто в ці дні хотіли виїжджати. Тепер вони не стали чекати.

Як правило, люди, які відпочивають на курортах, до останнього вичавлюють цей відпочинок. А тут говорять "ні-ні, нам цього не треба, треба виїжджати". В будь-якому випадку трафік такий, що він неприродний, не як кожного дня,

– сказав Чубаров.

За його словами, це свідчить про те, що частина людей виїхала або хоче виїхати з Криму якомога швидше.

Чубаров про визволення Криму

Також Рефат Чубаров розповів, що думає про те, чи можуть бути ці вибухи у Криму початком в деокупації півострова. За його словами, тут можна казати різні версії.

"Знищення боєприпасів є прелюдією до інших подій. Але коли знищують на територіях відносно далеких потужні склади боєприпасів, то це значить, що за тим мають бути інші, ще більш активні дії", – сказав він.

При цьому Чубаров звернув увагу на те, що він не є військовим і це його суб'єктивна думка.

Вибухи в Криму

Крім детонації складу боєприпасів за 16 серпня ще загорілась підстанція і були вибухи на авіабазі їх флоту в Гвардійському. Рефат Чубаров повідомляв, в результаті другого вибуху на трансформаторній підстанції пошкоджене полотно. Поїзди через Джанкой не їдуть.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповідав, як саме росіянам нашкодила "бавовна". Вони планували перепід'єднати Запорізьку АЕС, аби забезпечувати українською електроенергією окупований Крим. Вибухи 16 серпня тепер не дадуть їм цього зробити.

А український журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що поблизу Джанкоя 16 серпня російські окупанти втратили багато техніки. У момент "бавовни" її розвантажували на залізничній колії.

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