Цікава "бавовна" у рф та Криму і "супутник Притули": чи є зв'язок

Вчорашня історія із "Супутником Притули" викликала помітне пожвавлення в українському суспільстві. І пожвавилися також і численні апологети "шоколадної фабрики", які побачили у цьому страшну "зраду" та "розбазарювання коштів".

Показово, що вітчизняні "шоколадники" тут увійшли у повний синхрон із "шарїівцями", які також просували подібні тези. Але зараз не про це.

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Чому саме супутник

Особисто я вважаю, що не став би Притула одноосібно вигадувати саме "супутник" як основний об'єкт інвестицій народних коштів. Очевидно, саме такий об'єкт визначило військове керівництво.

Чому саме такий? Ніхто нам розказувати не буде. І правильно робитиме. Я лише можу зробити деякі спекулятивні припущення. Основний аргумент противників "супутника" у тому, що, мовляв, навіщо нам витрачати кошти на те, що нам американці дають безкоштовно. Але щодо американських даних є один важливий момент.

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Розвіддані для України

Для США постачання розвідданих українцям залишається питанням дуже непростим, адже вони не хочуть входити у пряму ескалацію з росіянами. Подобається це нам, або не подобається.

Наприклад, вони тривалий час відмовлялися надавати дані по території росії. Коли ж надводний крейсер "москва" став підводним, то деякі джерела у США встигли похвалитися тим, що тут допомогли розвіддані США, за що потім одержували прочухана від Байдена. Тому питання це складне. А от поява в України власного супутника усі питання знімає.

Звідки дані – в українців є супутник. Питань немає. Характерно, що саме вчора ми побачили багато цікавої "бавовни". Найцікавіша була на складі у Білгородській області. Чи є тут якийсь зв'язок? Хто знає…

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