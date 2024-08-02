Вибухи в Криму та Росії, ворог тисне на Донеччині: хронологія 891 дня війни

2 серпня 2024, 06:17
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Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують навалу ворога. Окупанти своєю чергою продовжують тиснути в Донецькій області.

Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу

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06:14, 02 серпня

У ISW сказали, чому росіяни просуваються у Донецькій області

На Донеччині окупанти просуваються тому, що бригади ЗСУ недостатньо укомплектовані. Також ворогам допомагає рельєф місцевості на північний захід від Авдіївки.

02:48, 02 серпня

Гучно росіянам було в Курську

У російському Курську пролунали вибухи. Вони були такої сили, що у машин увімкнулась сигналізація.

Водночас росіяни бідкались, що вони не чують сирен. 

02:09, 02 серпня

Вибухи в Криму

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули у Євпаторії, Севастополі, Сімферополі, Саках, Заозерному, Качі.

Так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що в місті оголошена загроза удару балістики. 

Автор: Діана Квасневська