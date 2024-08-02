Вибухи в Криму та Росії, ворог тисне на Донеччині: хронологія 891 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують навалу ворога. Окупанти своєю чергою продовжують тиснути в Донецькій області.

Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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