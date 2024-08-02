Вибухи в Криму та Росії, ворог тисне на Донеччині: хронологія 891 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують навалу ворога. Окупанти своєю чергою продовжують тиснути в Донецькій області.
Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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На Донеччині окупанти просуваються тому, що бригади ЗСУ недостатньо укомплектовані. Також ворогам допомагає рельєф місцевості на північний захід від Авдіївки. У російському Курську пролунали вибухи. Вони були такої сили, що у машин увімкнулась сигналізація. Водночас росіяни бідкались, що вони не чують сирен. У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули у Євпаторії, Севастополі, Сімферополі, Саках, Заозерному, Качі. Так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що в місті оголошена загроза удару балістики.
У ISW сказали, чому росіяни просуваються у Донецькій області
Гучно росіянам було в Курську
Вибухи в Криму
На Донеччині окупанти просуваються тому, що бригади ЗСУ недостатньо укомплектовані. Також ворогам допомагає рельєф місцевості на північний захід від Авдіївки.
У російському Курську пролунали вибухи. Вони були такої сили, що у машин увімкнулась сигналізація.
Водночас росіяни бідкались, що вони не чують сирен.
У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули у Євпаторії, Севастополі, Сімферополі, Саках, Заозерному, Качі.
Так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що в місті оголошена загроза удару балістики.