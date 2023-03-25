Сезон точно не буде туристичним, – полковник ЗСУ про "бавовну" у Криму

На території тимчасово окупованого півострову дедалі частіше лунають вибухи. Вони є своєрідним свідченням того, що російській окупаційній владі час пакувати валізи.

Про це 24 Каналу розповів Владислав Селезньов – військовий експерт, полковник ЗСУ. За його словами, "бавовна" у Криму з'являється у потрібних місцях.

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Що чекає на Крим

Владислав Селезньов наголосив, що деякі росіяни вже купили собі літні путівки на відпочинок у Криму. Вочевидь, вони сильно поквапилися.

Який буде цьогорічний сезон в Криму? Він буде пекельний. Чи буде він туристичним? Ні, він не буде туристичним,

– влучно підмітив він.

На його думку, ситуація на півострові доволі складна.

"І недарма президент України Володимир Зеленський досі, звертаючи до мешканців Криму, щоразу наголошує: "Друзі, обережно, тримайтеся чим далі від військових об'єктів російських окупантів, бо "бавовна" буде і далі траплятися достатньо часто", – переконаний він.

Військовий експерт розказав, що війна за Крим триватиме. Звісно, першочергово буде звільнена Запорізька та Херсонська області. Втім, сумнівів про можливість повернення тимчасово окупованих територій до складу України абсолютно немає.

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Росіяни в паніці

Селезньов додав, що у Криму наразі доволі спекотно. Мовиться про останні 5 "бавовн", які розквітли на території Севастополя та на місці базування військових льотчиків у районі Бельбеку. Втім, росіяни не поспішають коментувати інциденти.

Чи то в такий спосіб тамтешня влада намагається заспокоїти місцевих мешканців чи є інші причини для того, але останнім часом значно пожвавилася та сама "бавовна". Вона відбувається і вдень, і вночі, і в повітрі, і в акваторії Севастопольської бухти,

– пояснив він.

На думку військового експерта, хоча дрони-камікадзе та ударні дрони не мають маркувань. Втім, усі розуміють, що за допомогою них працюють українські сили оборони.

"Якщо бавовна трапляється, то вона спрямована саме на те, щоб максимально позбавити бойових можливостей як кораблі, так і об'єкти інфраструктури, які забезпечують діяльність тих самих кораблів", – зауважив він, наголошуючи на Чорноморському флоті РФ.

До того ж певні успіхи вже є.

Окупантам спокій лише сниться

Селезньов повідомив, що "бавовна" на залізничній станції Джанкой пов'язана з переміщенням вантажів логістичного спрямування для потреб російського війська.

"Те, що це значно послаблює військовий потенціал Чорноморського флоту РФ – це справді дуже чудова новина", – переконаний він.

За його словами, "бавовнятко" і далі буде приходити в гості до Криму регулярно та ефективно. Самі росіяни до цього вже готуються.

Тамтешні гауляйтери, представники окупаційної влади, розуміючи, що Крим під їх контролем не на довго, починають розпродавати своє майно і відправлятися чим далі від Криму на терени РФ,

– підмітив він.

Селезньов пояснив, що російська пропаганда постійно розповсюджує меседжі про те, що з дня на день російська армія перейде в наступ та звільнить від панування України щонайменше всю ліву частину. Втім, лише люди з критичним мисленням, яких в Росії і так небагато, розуміють, що це все лише фантазії.

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