Щодня до нашої перемоги в Криму нищитимуться військові об'єкти: оперативне зведення від Світана

Останнім часом російським загарбникам дуже "тривожно" в окупованому ними Криму. На військових об'єктах там почастішали випадки "бавовни", яка траплятиметься до деокупації півострова.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, мало не щодня вибухають переповнені росіянами склади, які практично неможливо загасити.

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Росія не очікувала "бавовни" в Криму

Світан зазначив, що після того, як ми почали використовувати ракети М31 до HIMARS, а потім і Storm Shadow та SCALP, російські окупанти відтягнули більшість своїх складів до Криму, сподіваючись, що там їх не дістане "бавовна".

Він нагадав, що нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Крим обов'язково буде звільнений, навіть якщо Захід противитиметься цьому.

Минулого тижня він озвучив те, що без варіантів – Крим звільнятимуть лише військовим шляхом,

– зауважив полковник запасу.

Тож, за його словами, останнім часом на військових об'єктах у Криму почастішала "бавовна". Приблизно зрозуміло, що її спричиняють безпілотники, хоча це можуть бути і ракети. Зокрема, до будь-якої точки в Криму можуть доходити ракети HARM і Harpoon.

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У Криму й надалі палатимуть склади

Полковник запасу зауважив, що мало не щодня знищуються переповнені росіянами склади, які практично неможливо загасити, поки вони не прогорять. Адже окупанти не дотримуються правил безпеки щодо розміщення боєприпасів на складах.

Тому, пояснив він, будь-який безпілотник, який зміг підпалити до детонації якийсь зі складів, зрештою призводить до знищення всього, що там було.

Я думаю, до нашої перемоги, до звільнення Криму кожного дня будуть знищуватися склади, російське військове майно,

– сказав Світан.

Те ж, додав військовий експерт, стосується військових об'єктів та логістичних ланцюжків, якими везеться все це майно. Подібне, зокрема, сталося на аеродромі під Октябрським. Водночас основна ціль там літаки, паливний термінал або склади з озброєнням.

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