У Криму пролунала серія вибухів: окупанти скаржилися на атаку з повітря

Декілька районів у тимчасово окупованому Криму, вочевидь, зазнали повітряної атаки вночі 28 жовтня. Щонайменше, місцеві жителі чули серію вибухів.

От і Кримські спільноти, зокрема "Кримський вітер", пишуть про вибухи на півострові. Перед цим місцева окупаційна адміністрація заявляла про загрозу з повітря.

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Вибухи у Криму вночі 28 жовтня: що відомо

О 03:14 ранку 28 жовтня російська окупаційна адміністрація Криму повідомила про загрозу балістики. Водночас оголосили повітряну тривогу і в наших південних областях – адже армія ворога активувала свої установки протиповітряної оборони.

Згодом кримчани у соціальних мережах почали повідомляти про вибухи різної інтенсивності та в різних районах півострова.

Відомо, зокрема, що у Джанкої та Джанкойському районі чули до 20 вибухів. При цьому біля Джанкоя можливий приліт – ймовірно, у районі аеродрому, але точної інформації щодо цього поки нема.

чули до 20 вибухів. При цьому біля Джанкоя можливий приліт – ймовірно, у районі аеродрому, але точної інформації щодо цього поки нема. У селищі Гвардійське, також біля військового аеродрому, та в Сімферополі (і тут біля аеропорту) чули до 8 вибухів. Які, утім, могли бути звуками роботи ППО російської армії.

Зауважимо, 24 жовтня вибухи чули в Криму також, зокрема у Севастополі поблизу аеропорту Бельбек. У мережі була інформація, що під час цієї атаки постраждав мобільний пункт 31 дивізії російської ППО, зокрема радіолокаційна станція.